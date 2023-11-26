ضبط 35 شيكارة دقيق بلدى مدعم في حملة تموينية بكفر الزيات

الغربية عادل ضرة

شنت مديرية التموين بالغربية برئاسة المهندس محمد أبو هاشم وكيل، وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية، حملة تموينية للمرور على المخابز البلدية بمركز ومدينة كفر الزيات ضمت طارق شعيب وخالد زكي ووليد بدر المفتشين بإدارة الرقابة التموينية بالمديرية.

وأسفرت الحملة عن ضبط 35 شيكارة دقيق بلدى مدعم تجميع وتصرف كما تم ضبط 2500 رغيف بلدى مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء وتمكنت الحملة من تحرير 7 محاضر نقص وزن و3 محاضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وتم تحرير محاضر جنح بالمخالفات ومحاضر إثبات حالة بباقى المخالفات وجاري المراجعة مع الإدارة التموينية نحو تحصيل الغرامات المستحقة عن تلك المخالفات، واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.