اليوم السابع
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الأحد، 26 نوفمبر 2023 12:31 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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رفع كفاءة شوارع مركز ومدينة الإبراهيمية بالشرقية بتكلفة 3.5 مليون جنيه.. صور

الأحد، 26 نوفمبر 2023 12:08 م
رفع كفاءة شوارع مركز ومدينة الإبراهيمية بالشرقية بتكلفة 3.5 مليون جنيه.. صور رفع كفاءة شوارع مركز ومدينة الإبراهيمية بالشرقية
الشرقية - إيمان مهنى

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تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مع المهندس محمد العوضي رئيس مركز ومدينة الإبراهيمية أعمال رفع كفاءة ورصف وتطوير الشوارع الداخلية بالمدينة، لتحقيق أعلى معدلات من الإنجاز للإرتقاء بجميع الخدمات المقدمة للمواطنين لكسب ثقتهم ونيل رضاهم نحو أداء الجهاز التنفيذى. 
 
ومن جانبه، أوضح رئيس مركز ومدينة الابراهيمية أنه جارى تنفيذ أعمال رصف وتطوير الشوارع الداخلية بالمدينة بوضع طبقات من السن والرمال تمهيداً لتركيب بلاط الانترلوك بإجمالي أطوال 12 ألف و160 متر مربع وبتكلفة 3 مليون و 500 ألف جنيه وذلك ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 2022-2023 للإرتقاء بجميع الخدمات المقدمة للمواطنين.
 
وأضاف رئيس المركز أن أعمال الرصف والتطوير الجارية تشمل الشارع الرئيسي للمدينة وهو شارع الحرية وتفريعاته الجانبيه والضيقة التي لا يزيد عرضها عن 3 أمتار للإرتقاء بالشكل الحضاري والجمال وتقديم خدمات لائقة للمواطنين.
 
شدد المحافظ على رئيس المركز بالمتابعة المستمرة لأعمال الرصف والتطوير الجارية بالمنطقة وإلزام الشركة المنفذة بالجدول الزمني المحدد للإنتهاء منه لتهيئته أمام حركة السيارات وعبور المواطنين.
 
أكد محافظ الشرقية أن المحافظة جادة في تنفيذ خطة تطوير شبكة الطرق الداخلية والفرعية بمختلف المراكز والمدن والأحياء وذلك تنفيذاً لخطة تطوير وتجميل مدن المحافظة لإعادة الوجه الجمالي والحضاري لها وللوصول إلى بنية تحتية سليمة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.
 
١ رصف الشوارع بمركز الابراهيمية
١ رصف الشوارع بمركز الابراهيمية

٢ رصف الشوارع الداخلية بالابراهيمية الشرقية
٢ رصف الشوارع الداخلية بالابراهيمية الشرقية

FB_IMG_1700992370469
FB_IMG_1700992370469

رفع كفاءة الشوارع داخلية
رفع كفاءة الشوارع داخلية

 







الشرقية

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