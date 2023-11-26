رئيس كوريا الجنوبية يقبل استقالة رئيس جهاز المخابرات الوطنية ونائبيه

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أعلن المكتب الرئاسي الكوري الجنوبي، اليوم الأحد، أن الرئيس يون سيوك يول، قبِل استقالة رئيس جهاز المخابرات الوطنية كيم كيو هيون، ونائبيه.



وذكر المكتب الرئاسي - بحسب وكالة الأنباء الكورية الجنوبية /يونهاب/ - أن "يون، قبِل أيضا استقالة كل من: كوون تشون تايك، النائب الأول لمدير جهاز المخابرات، وكيم سو يون، النائب الثاني لمدير الجهاز".



وقال المكتب الرئاسي إن رئيس جهاز المخابرات الوطنية المستقيل عمل على "إعادة ترسيخ سمعة جهاز المخابرات الوطنية باعتباره أعلى وكالة أمنية واستخباراتية في البلاد، وبناء نظام دعم مع مؤسسات المخابرات في الدول الصديقة خلال فترة تغيير الإدارة".



ومن المقرر أن يتم تعيين الدبلوماسي السابق هونج جانج وون، نائبا أول للمدير، ويتولى أيضا منصب القائم بأعمال رئيس جهاز المخابرات في الوقت الحالي