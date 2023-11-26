دعم قطاع الصرف الصحى بأسيوط بتنفيذ 149 مشروعا بتكلفة 15 مليار جنيه.. صور

أسيوط -هيثم البدرى

احتل صعيد مصر ومن بينها محافظة أسيوط إهتمامات الرئيس عبد الفتاح السيسي، من خلال المشروعات والخدمات التي تم تنفيذها في محافظات صعيد مصر، مما يحقق العدالة الاجتماعية بين محافظات ومواطني المحافظات المختلفة، ومن بين القطاعات التي وجدت اهتمام القيادة السياسية والمسئولين قطاع الصرف الصحى، وهو واحد من أهم القطاعات الهامة التي تهم المواطن المصرى حيث يجرى بمحافظة أسيوط تنفيذ 149 مشروع صرف صحي بتكلفة تصل إلى 15 مليار جنيه.

يقول المهندس علي الشرقاوي رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، إن مشروعات الصرف الصحي من المشروعات العامة التى يحتاجها المواطن بشكل كبير وهى أحد أهم المشروعات التي يتمناها أى مواطن في قريته أو مدينته لأن الصرف الصحى والطرق القديمة للتخلص من الصرف بالمنازل واحدة من المعاناة الكبيرة التي تشغل بال كل مواطن وخاصة الاعتماد علي سيارات سحب المياه، وسيارات الجمعيات، وهناك منازل كبيرة تقوم بسحب أكثر من 5 سيارات شهريا وهى تكاليف كبيرة يصعب تحملها وخاصة الأسر محدودة الدخل، بالإضافة إلى معاناة البحث عن هذه السيارات التى عادة مشغولة، فك

ومن جهته أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط أنه يجرى تنفيذ خطة متكاملة لاستكمال توصيل خدمات الصرف الصحي لجميع القرى بالمحافظة لافتًا إلى إنه جارى تنفيذ 149 مشروع صرف صحي منها منها 144 محطة رفع وعدد 11 محطات معالجة بتكلفة 15 مليار جنيه ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة والمشروع القومي لتطوير الريف المصري والذي يستهدف إحداث تطوير شامل لكافة القطاعات الخدمية بالقرى وتقديم خدمات أفضل للمواطنين وتحقيق تنمية حقيقية غير مسبوقة على أرض الواقع بإستثمارات عملاقة خاصة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجاً

وأشار محافظ أسيوط إلى أن نسب تنفيذ مشروعات الصرف الصحي وصلت إلي نسب مرضية وذلك في إطار حرص المحافظة علي النهوض بمستوي الخدمات المقدمة وتطبيق مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة.

يذكر أن المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" يستهدف 7 مراكز بالمحافظة خلال مرحلته الجديدة بإجمالي 149 قرية و894 تابع بإجمالي عدد مشروعات 2000 مشروع بتكلفة إجمالية 44 مليار جنيه ويتولى جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بعدد 4 مراكز هي "ساحل سليم وأبوتيج وأبنوب والفتح" ويتولى جهاز تعمير الوادى الجديد تنفيذ المشروعات بمركزى "منفلوط وديروط" ويتولى جهاز تعمير جنوب الصعيد تنفيذ المشروعات بمركز صدفا ويتضمن تطوير شامل للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية فضلًا عن تحسين أوضاع الفئات الأولي بالرعاية بتلك القرى والنجوع.



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جانب من المتابعة



جانب من المتابعة



جانب من المتابعة



جانب من المتابعة



جانب من المتابعة



جانب من المتابعة



جانب من المتابعة