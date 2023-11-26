اليوم السابع
Ads
الأحد، 26 نوفمبر 2023 01:24 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

حكومة تل أبيب تنشر أسماء الأسرى الإسرائيليين الـ13 المفرج عنهم اليوم

الأحد، 26 نوفمبر 2023 12:09 ص
حكومة تل أبيب تنشر أسماء الأسرى الإسرائيليين الـ13 المفرج عنهم اليوم الأسرى الإسرائيليين
كتب أحمد جمعة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكدت الحكومة الإسرائيلية في بيان لها أن المختطفين السبعة عشر الذين أفرجت عنهم حماس هم 13 إسرائيليا و4 عمال من تايلاند، مشيرا إلى أنهم في طريقهم إلى إسرائيل اليوم. 
 
وأبلغ المسؤولون المعينون في تل أبيب عائلاتهم بأنهم في طريقهم إلى إسرائيل.
 
ونشرت إسرائيل أسماء الأسرى الذين تم الإفراج عنهم وهم نعوم أور (16 سنة)، ألما أور (13 سنة)، شيري فايس (53 عامًا)، نوجا فايس (18 سنة)، شارون هرتزمان أفيغدوري (52 عاماً)، نعوم أفيغدوري (12 عاماً). 
 
أوضحت تل أبيب أنه من بين المفرج عنهم شوشان حاران (67 عاماً)، عدي شوهام (38 عاماً، نيفي شوهام (8 سنوات)، ياهال شوهام (3 سنوات)، هيلا روتم شوشاني (12 عاماً)، إميلي توني كورنبرج هاند (8 سنوات)، ميا ريغيف جربي (21 عاماً).
 
أسماء الأسرى الإسرائيليين
أسماء الأسرى الإسرائيليين

 







تبادل الأسرى

معبر رفح

مصر

هدنة غزة

هدنة حماس واسرائيل

اتفاق الهدنة بين حماس واسرائيل

الوساطة المصرية فى غزة

هدنة انسانية فى غزة

اسرائيل

تل ابيب

تبادل الاسرى

تبادل المحتجزين

حماس

الاسرى الفلسطينيين

الاسرى الاسرائيليين

صور الاسرى الاسرائيليين

صور الاسرى الفلسطينيين

اسرى

غزه

الحرب على غزه

الهدنه

الهدنه الانسانيه

غزه اليوم

اخبار غزه اليوم



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة