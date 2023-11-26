جامعة سوهاج تنشئ مركزا جديدا لبحوث نظم وخدمات المكتبات والمعلومات

سوهاج محمود مقبول

أعلن الدكتور حسان النعمانى رئيس جامعة سوهاج، عن إنشاء مركز بحوث نظم وخدمات المكتبات والمعلومات بكلية الآداب، وهو المركز الثانى على مستوى الجامعات المصرية، ويعد أحد المراكز التخصصية التابعة لقطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الآداب، ويهدف إلى تقديم الخدمات العلمية والاستشارية والتدريبية فى مجال المكتبات وتقنيات المعلومات.

وأضاف النعمانى أن المركز يهدف أيضاً إلى تقديم الخدمات البحثية لطلاب الدراسات العليا فى علوم المكتبات والمعلومات وبحوث تخص تطوير الجانب المهنى والتطبيقى بالمكتبات، إلى جانب التخطيط الاستراتيجى لتطوير جميع أنواع المكتبات ومؤسسات المعلومات بصعيد مصر بشكل عام وبمحافظة سوهاج على وجه التحديد، حيث أنه يخدم المجتمع المحيط بالجامعة وصعيد مصر.

وقال الدكتور محمد توفيق عميد الكلية، أن المركز يهدف إلى التخطيط الإستراتيجى لتطوير المكتبات على الصعيد الدولى والاقليمى، كما يختص بالتنمية المهنية وعقد الندوات العلمية فى تخصص المكتبات، وعلوم البيانات ولغات الحاسبات والنظم الآلية وإدارة المعرفة، إلى جانب تقديم الاستشارات المكتبية لجميع القطاعات ومؤسسات المعلومات داخل الجامعة وخارجها.

وأوضحت الدكتورة إيمان حماد مدير المركز، أن مركز البحوث لنظم وخدمات المكتبات والمعلومات بالجامعة هو المركز الثانى على مستوى الجامعات بعد جامعة القاهرة، حيث سيقوم بتقديم ورعاية بحوث المكتبات ونظم المعلومات والنظم الببليوجرافية، بالإضافة إلى تقديم الدورات التدريبية فى مجال النظم المكتبية وعلوم البيانات وتحليلها.