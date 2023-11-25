غدًا انطلاق المؤتمر الدولي العاشر لعلوم النبات والميكروبيولوجي بجامعة سوهاج

سوهاج محمود مقبول

ينظم غداً قسم النبات والميكروبيولوجى بكلية العلوم بجامعة سوهاج، بالتعاون مع الجمعية النباتية المصرية، فعاليات المؤتمر الدولى العاشر لعلوم النبات والميكروبيولوجى، وذلك فى تمام الساعة العاشرة صباحاً، بمركز المؤتمرات الدولى بالحرم الجامعى الجديد.

وقال الدكتور حسان النعمانى رئيس الجامعة، أن المؤتمر يهدف إلى تشجيع إجراء البحوث التطبيقية، بما يساهم فى إيجاد حلول للمشكلات البيئية والصناعية المختلفة، إلى جانب تبادل الخبرات والآراء بين العلماء والباحثين بمختلف الجامعات المصرية، وأيضاً توثيق التعاون بين الجامعات ومراكز البحوث ومؤسسات المجتمع المدنى، الدقيقة.

وقال الدكتور حازم المشنب عميد الكلية أن المؤتمر سيناقش عدداً من المحاور منها المعالجة البيولوجية للتلوث البيئى، دور النباتات والكائنات الدقيقة فى تدوير المخلفات وإنتاج الطاقة، والتقنية الحيوية النباتية والميكروبية تحت ظروف الإجهاد البيئى، البيولوجيا الجزئية للنباتات والكائنات.

وأشارت الدكتورة صباح صابر محمد مقرر عام المؤتمر، أن الدكتور سلامة ابو اليزيد عوف رئيس مجلس إدارة المجلة النباتية المصرية سوف يلقى محاضرة بالمؤتمر بعنوان " طريق النهوض بالمجلات المحلية إلى العالمية"، وسوف يستمر المؤتمر على مدار يومين.