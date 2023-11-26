توقف حركة الملاحة والصيد بميناء البرلس وسواحل كفر الشيخ بسبب سوء الطقس

كفر الشيخ- محمد سليمان

رصدت عدسة اليوم السابع بكفر الشيخ، توقف حركة الصيد في مياه البحر المتوسط، وبحيرة البرلس، ورست المراكز على ضفاف بحيرة البرلس، نظرا لارتفاع الأمواج، ورست أكثر من 800 مركب، بميناء الصيد بالبرلس ، وعلى ضفاف قرى مركز مطوبس المطلة على ساحل البحر المتوسط.

أكد إبراهيم أحمد حسن شادي، صياد، أن المراكب رست على بحيرة البرلس، لارتفاع أمواج البحر، وبحيرة البرلس، وامتنع الصيادون من الشباب وكبار السن والأطفال والسيدات عن الخروج في رحلات الصيد، حرصا على حياتهم، مناشداً الصيادين بعدم الخروج في رحلات الصيد.

وأعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، توقف حركة الملاحة والصيد بميناء البرلس وفي مياه البحر المتوسط بنطاق المحافظة، من اليوم الأحد، ولحين تحسن الأحوال الجوية، وذلك طبقاً لتقرير الهيئة العامة للأرصاد الجوية بتعرض شمال البلاد لموجة من الطقس السيئ والتى تؤدي لاضطراب حركة الملاحة البحرية.

وكلف محافظ كفر الشيخ، رؤساء المراكز والمدن، بالتعامل الفوري مع تبعات التغيرات المناخية المحتملة التي تشهدها المحافظة، و‎رفع درجة الاستعداد بأجهزة المحافظة، لمواجهة التغيرات المناخية واتخاذ كافة إجراءات الحيطة والحذر، مشدداً بمواصلة جهود صيانة شبكات صفايات الأمطار والصرف الصحي، وصيانة أعمدة الإنارة المتهالكة، وتغطية بيارات الصرف الصحي، والترع والمصارف التي تم تغطيتها، وجاهزية جميع سيارات الكسح ومعدات النظافة بمراكز ومدن المحافظة واستخدامها لرفع وكسح المياه من الشوارع التي قد تنتج عن هطول أمطار، ومراجعة سلامة خطوط الغاز مع انعقاد غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة والفرعية بالمراكز والمدن على مدار الساعة.

فيما تهيب محافظة كفرالشيخ، المواطنين بعدم القيام بأي أنشطة بحرية، والقيادة بهدوء على الطرق السريعة، وتوخي الحيطة والحذر وتجنب استخدام أجهزة المحمول أثناء القيادة وإتباع كافة وسائل الأمان، وبخاصة فى المنحنيات حرصاً على سلامتهم.