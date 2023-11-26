تعمل إيه لو ظهرت عندك حالات ماشية مصابة بالحمى القلاعية؟

كتبت ــ أسماء نصار

تواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أعمال الحملة القومية الثالثة لعام 2023 لتحصين المواشي ضد مرض الحمى القلاعية التى انطلقت منذ أسبوع فى جميع محافظات الجمهورية، وتشمل تحصين الأبقار والجاموس والأغنام والماعز ضد مرضيّ الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع.

وفى التقرير التالى نتعرف على الإجراءات الواجب اتخاذها عند ظهور مرض الحمى القلاعية:



‎1- التبليغ الفورى لأقرب مديرية بيطرية أو أحد فروعها عن الاشتباه فى المرض .

‎2- عزل الحيوانات المصابة ومراقبتها والتخلص من النافق بالوسائل السليمة.

‎3- إعداد التقرير المفصل عن المرض فى المزارع المصابة حتى يمكن عمل اللازم على المستوى المحلى.

‎4- التخلص الصحى من علائق ومخلفات الحيوانات المصابة بالتطهير والحرق والدفن.

‎5- التطهير بالمطهرات المناسبة عن الاشتباه لسرعة التحكم فى مصدر العدوى ومنع انتشاره مثل المحاليل الحمضية وكذلك استعمال محلول البوتاس التجارى أو الصودا الكاوية 2% أو كربونات الصوديوم 5% للحظائر والأدوات والتبخير بالفورمالين مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع تلوث العلائق.

‎6- فى جميع الحالات يحسن استعمال السائل المطهر بالرش تحت ضغط ويلى ذلك الغسيل بمحلول كربونات الصودا الدافىء 4% ثم يلى ذلك اعادة الرش بالمطهر مع العناية بتطهير ما يحتمل تلوثه كالأبواب أو الطرقات المتصلة بالحظائر وما حولها.

‎7- عدم إدخال حيوانات جديدة فى موقع سبق تعرضه للعدوى إلا بعد إخلائه وتنظيفه وتطهيره وتدخل الحيوانات بالتدريج.

‎8- إرسال عينات إلى المعامل البيطرية لتشخيص وعزل وتصنيف الفيروس المسبب للمرض .

‎9- تحصين الأبقار باللقاح المحتوى على العترات المعزولة محليا تبعًا لجداول التحصين المحددة من قبل الشركات المنتجة .

‎10- تحضين الحيوانات المجترة الأخرى فى محيط مزارع الأبقار للوقاية من المرض.

‎11- القيام من الجهات البيطرية بدورها فى إرشاد المربين والمزارعين بكيفية حدوث المرض والاشتباه فى حدوثه وجمع العينات بالطرق الصحيحة .

‎12- وضع المناطق أو بؤرة المرض تحت الملاحظة البيطرية الدقيقة.

‎13- منع حركة الأشخاص والآليات من والى المنطقة الموبوءة.

