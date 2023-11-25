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الزراعة: استمرار الحملة القومية الثالثة لتحصين المواشى ضد الحمى القلاعية

السبت، 25 نوفمبر 2023 11:09 ص
الزراعة: استمرار الحملة القومية الثالثة لتحصين المواشى ضد الحمى القلاعية تحصين الماشية
كتبت ــ أسماء نصار

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تواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، أعمال الحملة القومية الثالثة لعام 2023 لتحصين المواشي ضد مرض الحمى القلاعية التى انطلقت منذ أسبوع فى جميع محافظات الجمهورية، وتشمل تحصين الأبقار والجاموس والأغنام والماعز ضد مرضيّ الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع.
 
قال الدكتور إيهاب صابر رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إنه بناء على توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة تم توفير كل اللقاحات المطلوبة واتخاذ الإجراءات والتجهيزات لبدء وإنجاز أعمال حملة التحصين على أكمل وجه في جميع أنحاء الجمهورية.
 
وأضاف صابر، أنه يتم تعريف المربين بأهمية ترقيم وتسجيل الثروة الحيوانية ووجود بطاقة تسجيل لكل حيوان موضح بها الأمراض التي تعرض لها والتحصينات التي تلقاها وأيضًا تعريف المربيين بأهمية التأمين على مواشيهم من خلال صندوق التأمين على الثروة الحيوانية.
 
 






الماشية

التأمين على الثروة الحيوانية

الزراعة

الوادى المتصدع

الحمى القلاعية



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