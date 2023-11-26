تعرف على فوائد الريحان للجهاز الهضمى وعلاج الصداع

كتبت إيناس البنا

أوراق الريحان الطازجة، مليئة بالفوائد الصحية للجسم والجهاز الهضمى، هذا ما أكده تقرير مطول نشر فى موقع ndtv food، مؤكدًا أن الريحان يمكن مضغه مباشرة، ويمكن إضافته للأطعمة المختلفة، كذلك يمكن غليه وإضافتها للمشروبات الباردة والساخنة واستخداماته كثيرة، وفوائده أيضًا.

وتابع التقرير أن أهم فوائد الريحان، تتمثل فى أنه يعالج مشكلات الجهاز الهضمى، فهو يحد اضطرابات المعدة المعروفة وكذلك اضطرابات الإخراج، لأنه يحتوى على مضادات التأكسد المهمة التى تقاوم أية التهابات قد تصيب الجسم.

وذكر التقرير أن أبرز فوائد الريحان أنه يعالج أعراض مرضية يصاب بها الكثيرون، فهو يهدئ من ألم الرأس أو الصداع، كما أن مضادات الأكسدة التى يحتوى عليها تساعد على الوقاية من التهابات المفاصل، وتقليل فرص الإصابة بمشكلات القلب وامراضه.

وتابع التقرير أن فوائد الريحان تتمثل فى أنه فعال للتخلص من ارتفاع درجة الحرارة أو تهدئتها على الأقل، ولا شك أنه مفيد جدًا فى علاج البرد ويساعد على تخفيف حدة احتقانات الحلق والأنف، كما أنه يساعد على تعزيز دفاعات الجسم وتقوية المناعة لأنه يقلل من تأكسد الخلايا، وبالتالى يقوم الالتهابات ويقوى دفاع الجسم بشكل عام.

أهم فوائد الريحان -وفقا للتقرير- أنه يساعد على تقليل مشكلات البشرة ويهدئها بشدة، واستخداماته التجميلية كثيرة فضلا عن زيوته العطرية القوية التى تعطى رائحة جميلة ومحببة، كما أنه يقاوم آثار التجاعيد والشيخوخة على الجلد، كما أنه يساعد على إضفاء النضارة على البشرة ومقاومة آثار الزمن.