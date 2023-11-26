تعرف على حركة الطيران الدولية بمطار مرسى علم الدولى اليوم

البحر الأحمر - عماد عرفة

يستقبل مطار مرسى علم الدولى على مدار ساعات اليوم الأحد، 3500 راكب من جنسيات مختلفة، يصلون على متن 24 رحلة طيران دولية أوروبية سياحية، وذلك ضمن 113 رحلة طيران دولية يستقبلها المطار خلال الأسبوع بداية من أمس السبت وحتى الجمعة المقبلة .

وتجرى الأجهزة المختصة بالمطار تطبيق الإجراءات الاحترازية والأمنية على الوافدين، وتصل رحلات اليوم منها 4 رحلات من بولندا، و5 رحلات من ألمانيا، ورحلة من بلجيكا، و5 من إيطاليا، ورحلة من أحدى المطارات الإنجليزية، وأخرى من هولندا، ورحلتين داخليتين، ورحلتين من سويسرا.

يذكر أن مطار مرسى علم الدولى يستقبل بداية من أمس السبت وحتى الجمعة المقبلة 113 رحلة طيران دولية أوروبية سياحية، تصل من عدة دول مختلفة، حيث يتم تطبيق الإجراءات الاحترازية والأمنية على الوافدين بداية من وصولهم أرض المهبط حتى وصولهم للفنادق المختلفة.