مطار مرسى علم يستقبل اليوم 5 آلاف راكب على متن 36 رحلة طيران سياحية

يستقبل مطار مرسى علم الدولى على مدار ساعات اليوم السبت قرابة 5 آلاف راكب من جنسيات مختلفة، يصلون على متن 36 رحلة طيران دولية أوروبية سياحية، وذلك ضمن 113 رحلة طيران دولية يستقبلها المطار خلال الأسبوع بداية من اليوم السبت وحتى الجمعة المقبلة .

وتجرى الأجهزة المختصة بالمطار تطبيق الإجراءات الاحترازية والأمنية على الوافدين، وتصل رحلات اليوم منها 16 رحلة من بولندا، و6 رحلات من المانيا، ورحلة من بلجيكا، و5 من ايطاليا، ورحلة من لتوانيا، واخرى من هولندا، ورحلة داخلية، ورحلة من سلوفاكيا، و3 من التشيك،

يذكر أن مطار مرسى علم الدولى يستقبل بداية من السبت وحتى الجمعة المقبلة 113 رحلة طيران دولية أوروبية سياحية، تصل من عدة دول مختلفة، حيث يتم تطبيق الإجراءات الاحترازية والأمنية على الوافدين بداية من وصولهم أرض المهبط حتى وصولهم للفنادق المختلفة.