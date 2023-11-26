اليوم السابع
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الأحد، 26 نوفمبر 2023 09:07 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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تراجع معظم أسواق المنطقة مع هبوط أسعار النفط

الأحد، 26 نوفمبر 2023 08:48 م
تراجع معظم أسواق المنطقة مع هبوط أسعار النفط بورصات ارشيفية
وكالات

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أغلقت معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج على انخفاض، الأحد، متأثرة بتراجع أسعار النفط يوم الجمعة، لكن المؤشر السعودي خالف الاتجاه النزولي وأغلق مرتفعا.

وانخفض النفط، وهو محفز للأسواق المالية في منطقة الخليج، يوم الجمعة بعد أن أدى إطلاق سراح بعض المحتجزين في غزة إلى انحسار العلاوة المرتبطة بالمخاطر الجيوسياسية.

 

كماانخفض المؤشر القطري بنسبة 0.7 بالمئة متأثرا بهبوط سهم مصرف قطر الإسلامي 1.5 بالمئة وتراجع سهم شركة صناعات قطر 1.5 بالمئة وفق سكاى نيوز .

وارتفع المؤشر السعودي بنسبة 0.1 بالمئة، منهيا خسائر على مدى جلستين، بدعم من صعود سهم شركة علم 1.2 بالمئة.

وتترقب السوق قرار السعودية بشأن ما إذا كانت ستمدد خفض الإنتاج الطوعي بمقدار مليون برميل يوميا، والذي من المقرر أن ينتهي في نهاية ديسمبر.

وخارج منطقة الخليج، تراجع مؤشر الأسهم القيادية في مصر 0.8 بالمئة مع انخفاض سهم البنك التجاري الدولي، أكبر بنوك مصر، اثنين بالمئة.

 

 







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