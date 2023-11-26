اليوم السابع
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تحصين 100 ألف رأس ماشية وحملة للتقصى والترصد لمسار الطيور المهاجرة بكفر الشيخ

الأحد، 26 نوفمبر 2023 09:37 ص
تحصين 100 ألف رأس ماشية وحملة للتقصى والترصد لمسار الطيور المهاجرة بكفر الشيخ تحصين الماشية - أرشيفية
كفر الشيخ- محمد سليمان

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أكد الدكتور محمد بشار، مدير عام الطب البيطري بكفر الشيخ أن الحملة القومية لتحصين الماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع تمكنت من تحصين 120 ألف رأس ماشية بقرى ومراكز المحافظة، وستستمر الحملة لتحصين المستهدف 210 ألف رأس ماشية.
 
وأضاف بشار، لـ"اليوم السابع"، أن لجنة مديرية الطب البيطري تمكنت من القيام بأعمال التقصى النشط والترصد، لمرض انفلونزا الطيور في مسار الطيور المهاجرة بقرية الشيخ مبارك التابعة لمركز بلطيم، أخذ 18 حالة من الطيور من 9 منازل وجارى إرسالها إلى المعمل المرجعى للفحص، وذلك فى إطار خطة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، للتقصى النشط لرصد فيروس إنفلونزا الطيور.
 
جاء ذلك بإشراف دكتور هشام سليمان النادى، مدير إدارة بلطيم، بإشتراك دكتورة حنان صلاح، رئيس قسم الدواجن بإدارة بلطيم، و دكتورة سحر القن، رئيس قسم الأيديولوجى بإدارة بلطيم، ودكتورة عبير رفعت، ودكتور عصام بدوى، كبيرى أطباء الدواجن والابيديميولوجى بالهيئة.
 
 
 
 






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