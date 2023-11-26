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بنك الاستثمار الأوروبي يدعم المؤسسات الأوكرانية بتمويل 20 مليون يورو

الأحد، 26 نوفمبر 2023 03:35 م
بنك الاستثمار الأوروبي يدعم المؤسسات الأوكرانية بتمويل 20 مليون يورو بنك الاستثمار الأوروبى
كتبت: هناء أبو العز

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 أكد بنك الاستثمار الأوروبي، توجيه دعم إلى أوكرانيا بقيمة 20 مليون يورو في خطوة ضمن جهود الاتحاد الأوروبي للمساعدة في انتعاش الاقتصاد الأوكراني.
 
وأشار بنك الاستثمار الأوروبي -في بيان اليوم- إلى أنه تم توجيه القرض إلى بنك التصدير والاستيراد الحكومي في أوكرانيا، موضحا أن هذا التمويل بالعملة المحلية يهدف إلى دعم المؤسسات الأوكرانية الصغيرة والمتوسطة الحجم، وهو الشريحة الأخيرة من تسهيل الدين البالغ 300 مليون يورو الذي ينفذه البنك المركزي الأوكراني.
 
وأوضح البنك أن التمويل يسعى لتحسين أداء المؤسسات الأوكرانية الصغيرة والمتوسطة في ظل الأزمة الراهنة، وتمكينها من مواصلة أنشطتها الاقتصادية وتلبية الاحتياجات الأساسية للسكان.
 
 






بنك الاستثمار الأوروبى

اوكرانيا

الاتحادالأوروبى

روسيا




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