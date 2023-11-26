بتوقيع "حياة كريمة".. عمارات قرى المبادرة فى أسوان تستعد لاستقبال المواطنين

أسوان - صلاح المسن

جهود كبيرة توليها الدولة المصرية، لتوفير جميع الخدمات للمواطنين من خلال مبادراتها الرئاسية للارتقاء بجودة ومستوى حياة المواطنين وتوفير متطلباتهم واحتياجاتهم، حيث تعد مبادرة حياة كريمة، والتى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى، من أكبر وأضخم المبادرات المجتمعية، فى تاريخ الدولة المصرية.

ويمثل قطاع الإسكان من القطاعات الهامة، التى يجرى العمل فيها بقرى مبادرة حياة كريمة بمحافظة أسوان، بالتوازى مع المشروعات التنموية.

ففى قرية إقليت، بمركز كوم أمبو والذى يضم 19 قرية ونجع وتابع بإجمالى 60 ألف نسمة، ويجرى نهو مشروع إنشاء العمارات السكنية بقرية عرب كيما بإجمالى 6 عمارات بنسب 95%.

ففى قرية سلوا بحرى بمركز كوم أمبو بمحافظة أسوان، والتى يبلغ عدد سكانها 35,5 ألف نسمة موزعين على 5 توابع وقرى فرعية ونجوع حيث يتم انجاز العديد من مشروعات حياة كريمة بمجلس قروى سلوا بحرى بمركز كوم امبومنها إنشاء العمارات السكنية بقرية الحجندية بإجمالى 17 عمارة تضم 136 وحدة سكنية ملحق بها 136 حظيرة للمواشى والطيور .

وفى قرية فارس، بمركز كوم أمبو وضمن المبادرة الرئاسية (التطوير الشامل للريف المصرى .. حياة كريمة)، يجرى إنشاء العمارات السكنية بإجمالى 6 عمارات تشمل 48 وحدة سكنية ملحق بها 48 حظيرة للماشية والطيور، ومن الملاحظات التى رصدتها لجنة حياة كريمة هى ضرورة المراجعة الفنية لحالة الأبواب والشبابيك ومفاتيح الكهرباء داخل الوحدات السكنية لضمان تأدية دورها على الوجه الأكمل، وأوصت اللجنة أوصت بتلافى كافة الملاحظات خلال أسبوع تمهيداً للإستلام الإبتدائى لهذا المشروع وتشغيلهما لتلبية المطالب الجماهيرية بالشكل المطلوب.

وكانت قد قامت لجنة هندسية متخصصة بإنهاء إجراءات التسليم الإبتدائى والإدارى لمشروعات العمارات السكنية التى تم الانتهاء من إنشاؤها وهى من المشروعات التى يشرف على تنفيذها جهاز تعمير جنوب الصعيد بمختلف القرى والنجوع المستهدفة وتضم 6 عمارات سكنية بقرية فارس و6 عمارات سكنية أخرين بقرية عرب كيما بمركز كوم أمبو، بجانب 8 عمارات سكنية بقرية الغنيمية بمركز ادفو شمال محافظة أسوان، وثلاثة عمارات سكنية أخرى بقرية عنيبة بمركز نصر النوبة.

جدير بالذكر، فان محافظة أسوان حققت معدلات إنجاز عالية فى مشروعات المرحلة الأولى المتعلقة بالإدارة المحلية فى مراكز إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة بإجمالى 19 مشروع تضم 7 أسواق، و6 مواقف للسيارات، و6 نقاط إطفاء مما سيساهم بدوره فى تقديم خدمات متميزة، وبالتالى تحسين مستوى المعيشة للمواطنين المقيمين بها على الوجه الأكمل، مع الإسراع فى معدلات الإنجاز لمختلف المشروعات المتبقية لتحقيق المردود الإيجابى منها على الوجه الأكمل، مع القيام بتسوية الشوارع ورفع تراكمات ومخلفات الأعمال أولاً بأول، للتجهيز للبدء فى أعمال الرصف.

من ناحية أخري، وفى إطار تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية، فإن معدلات تنفيذ مشروعات حياة كريمة، تشمل فى مرحلتها الأولى 100 قرية بمراكز إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة بإجمالى 2000 مشروع بمختلف قطاعات العمل العام منها 844 مشروع تم الإنتهاء منها، فيما جارى العمل بـ 990 مشروع أخر. ويتكامل ذلك مع إدراج عدد آخر من المشروعات ضمن المرحلة الثانية والتى تشمل قرى مركزى أسوان ودراو ليصل إجمالى القرى المستهدفة إلى 39 وحدة محلية قروية أم و116 قرى توابع و380 نجع وعزبة وذلك بعد توجيهات رئيس الجمهورية بضم جميع قرى مراكز المحافظة لمشروعات المبادرة الرئاسية، وهو الذى يتوازى مع 19 مشروعا للإدارة المحلية حققت فيهم المحافظة معدلات تنفيذ عالية .

كما يجرى بمحافظة أسوان الاستعدادات لتشغيل مجمعات الخدمات الحكومية مجمع بقرى المبادرة الرئاسية لتقديم خدماتها إلى الجمهور بالقرى المستهدفة ضمن المرحلة الأولى.بالتوازى مع ما انتهت وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع وزارة الاتصالات من تدريب نحو الموظفين، سينتقلون لتشغيل هذه المجمعات على مهارات التحول الرقمى.

جدير بالذكر، أن معدلات تنفيذ مشروعات حياة كريمة والتى تشمل فى مرحلتها الأولى قرى مراكز إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة بإجمالى 1231 مشروعا، وبتكلفة تصل لحوالى 26.8 مليار جنيه بمختلف قطاعات العمل العام. ويتكامل ذلك مع إدراج عدد آخر من المشروعات ضمن المرحلة الثانية، والتى تشمل قرى مركزى أسوان ودراو وذلك بعد ضم جميع قرى مراكز محافظة أسوان لمشروعات المبادرة الرئاسية، وهو ما يتوازى مع 19 مشروعا للإدارة المحلية حققت فيهم المحافظة معدلات تنفيذ عالية.

وتشهد محافظة أسوان العمل فى مشروعات ضخمة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمعدلات إنجاز عالية أوشكت على الإنتهاء، منها على سبيل المثال 62 مجمع خدمى وزراعى، و75 كوبرى، و32 نقطة إسعاف،و157 مركز شباب ،و2 مجمع صناعى، بالإضافة إلى 63 مشروع تابع لسكن كريم.



مشروعات المبادرة بسلوا



مشروعات المبادرة بسلوا



مشروعات حياة كريمة بقري كوم امبو



مشروعات حياة كريمة بقري كوم امبو