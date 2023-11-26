محافظ كفر الشيخ: رصف طريق "دسوق فوه مطوبس" بطول 25 كيلو متر

كفر الشيخ- محمد سليمان

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، إن مدن دسوق_فوة_مطوبس، شهدت أعمال رصف، بالقطاع الثالث بطول 7.5 كم من إجمالي 25 كم، بتكلفة 71 مليون جنيه من التكلفة الإجمالية للطريق التي تبلغ 256 مليون جنيه، ضمن أعمال خطة الرصف بالهيئة العامة للطرق للعام المالي 2023-2024م، والذى يعد من الطرق الحيوية الهامة التي تربط مراكز غرب المحافظة (دسوق فوه مطوبس) بالمحاور الرئيسية والطريق الدولي الساحلي شمالاً ورافد الطريق الدولي الساحلي ( الروس ابودنيا) شرقاً، وذلك تحت إشراف "وائل فرج" رئيس مركز ومدينة فوة.

وأضاف محافظ كفرالشيخ، أن أعمال رصف القطاع الثالث من طريق ( دسوق فوه مطوبس) بداية من قرية سنديون وحتى مدينة مطوبس مرورًا بمدينة فوه بتكلفة 71 مليون جنيه من التكلفة الإجمالية للطريق إعتماد 256‪ مليون جنيه، وذلك بعد تم الانتهاء من أعمال الكشط ورفع المخلفات وفتح الفرمة وتشغيل طبقة الأساس وتنفيذ الأعمال حسب الخرائط التصميمية للطريق، لافتاً أنه يتابع أعمال الرصف بالمراكز والمدن، لرفع مستوى الخدمات والمرافق المقدمة للمواطنين.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أنه وجه بالانتهاء من تنفيذ أعمال الرصف طبقا للجدول الزمنى المحدد لأعمال الرصف فى مواعيدها المقررة والمواصفات الفنية المطلوبة، مشيراً إلى ضرورة قيام اللجان الفنية بمتابعة أعمال الرصف ميدانياً على الطبيعة، ومراعاة المقاييس الفنية المطلوبة، وقياس درجة الحرارة للأسفلت بتوقيتات متتالية، وسحب عينة عشوائية من طبقة الأسفلت لإرسالها إلى المعامل المتخصصة ومراجعة طبقة التشري M.C.O، والتأكد من إتمام مراحل الرصف بالمعايير والمواصفات الفنية المحددة، لتحسين شبكة الطرق، وتعزيز معدلات التنمية بالمحافظة.

وأوضح محافظ كفرالشيخ، حرصه المستمر على متابعة المشروعات التى تتم على أرض الواقع داخل المحافظة بصفة دورية، للوقوف على نسب التنفيذ والتأكد من مراعاة كافة المواصفات الفنية المقررة ومعايير الجودة المحددة والإنتهاء من تنفيذ مشروعات الرصف في موعدها، بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة لأبناء المحافظة.



الرصف بدسوق



متابعة الرصف بفوه



جانب من أعمال الرصف بكفر الشيخ