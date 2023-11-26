الوفد الاقتصادى الصينى بالإسكندرية: المنتج المصرى مرحب به عالميا خاصة القطن

استضافت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية برئاسة أحمد الوكيل، وفدا صينيا مكونا من القنصل العام لدولة لجمهورية الصين الشعبية بالإسكندرية يانج يى، وقنصل بالقنصلية العامة لجمهورية الصين الشعبية بالإسكندرية جين هاى، وملحق قنصل بالقنصلية تشين جينجمينج، ورئيس جمعية رجال الأعمال الصينين بالإسكندرية دينج يونج، وعدد من كبرى الشركات الصينية المتخصصة فى مجال استيراد الأقطان.

جاء ذلك لبحث سبل التعاون بين الجانبين ودعم العلاقات الاقتصادية والتجارية والتبادل التجارى بين مصر والصين وخاصة دعم تنمية الصادرات المصرية فى مجال تصدير الأقطان.

فى بداية اللقاء أشار القنصل العام لدولة لجمهورية الصين الشعبية بالإسكندرية السيد يانج يى إلى أهمية العلاقات المصرية الصينية، وامتدادها منذ سنوات طويلة فى العديد من القطاعات التجارية والاقتصادية.

كما أوضح " لف يونج" رئيس الشركة التقنية الاقتصادية الدولية بالصين أن السوق المصرى يعد مصدرًا هامًا للصين فى مجال تجارة الأقطان، ونركز الفترة الحالية على بحث إمكانية التعاون مع مصر فى مجال الأقطان.

وأضاف أن هناك 400 شركة متخصصة بالصين هم كبرى الشركات فى تجارة القطن، ولذلك فهناك سوق كبير يمكن الاستفادة منه فى الصين.

وأشار إلى أن هناك سبل متنوعة للاستثمار والتعاون بين مصر والصين، مؤكدًا أن هناك دعم من البنوك والمؤسسات فى الصين لدعم تجارة الأقطان.

من جانبه أكد "جين زوبنغ" نائب المدير العام، الفرع الأفريقى، الشركة التقنية الاقتصادية الدولية بالصين، أن الهدف من اللقاء بحث إمكانية تصدير الأقطان إلى الصين والتعاون مع الشركات المصرية، وتقريب وجهات النظر.

وأضاف أن المنتج المصرى مرحب بيه فى العالم كافة خاصة القطن لإنه ذات جودة عالية وله سمعة عالمية جيدة منذ سنوات طويلة.

فى نفس السياق أكد أحمد عياد رئيس الشعبة العامة للأقطان بالاتحاد العام للغرف التجارية، أنه باسم الاتحاد وتجار الأقطان على استعداد تام للتعاون مع الصين وتصدير الكميات المطلوبة بالمعايير المطلوبة والتعاون بين الجانبين، مؤكدًا أن العلاقة بين مصر والصين علاقة ممتدة فى مختلف القطاعات.

وفى ختام اللقاء تم عقد لقاءات ثنائية بين الشركات المصرية والشركات الصينية حول آليات تصدير الأقطان من مصر إلى الصين.

جاء ذلك بحضور أعضاء مجلس الإدارة أشرف أبو إسماعيل ومحمود مرعى والمهندس شريف الجزيرى، وعدد من الشركات المصرية المتخصصة فى مجال الأقطان.