المشاركون بمؤتمر اتحاد العمال لتأييد الرئيس السيسى يعزفون أغنية "تسلم الأيادى"

كتبت ـ آية دعبس- تصوير خالد كامل

شهد المؤتمر العمالى الحاشد لاتحاد العمال، المنعقد الآن، عزف المشاركون به لأغنية تسلم الأيادى، مصحوبة برفع صور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأعلام مصر.

ويشارك بالمؤتمر آلاف من العمال لدعم المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، وذلك تحت عنوان "العمال والرئيس" بحضور أعضاء هيئة مكتب الاتحاد، وعدد من القيادات العمالية من النقابات العامة واللجان النقابية، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

واكد عمال مصر، أن دعم السيسى فى الانتخابات، يأتى رغبة فى استكمال مسيرة التنمية والبناء التي يقودها الرئيس وما قطعته مصر في طريقها نحو الجمهورية، وأن الهدف الأساسي من التأييد استكمال مسيرة الإنجازات والبناء والتطوير التى بدأها فى جميع المجالات، وحققها خلال العشر سنوات الماضية، وأهمها الأمن والأمان الذي تعيشه البلاد الآن، والمشروعات الجديدة، وشبكة الطرق والمرافق، وتنفيذ مشروعات حياة كريمة بمحافظات الجمهورية، وإعلان منظمة الصحة العالمية أن مصر أول دولة فى العالم تقضى على فيروس سي.

ويُعد هذا المؤتمر هو الثانى لاتحاد العمال، حيث عقد الاتحاد مؤتمره الأول منتصف أكتوبر الماضى، لإعلان تأييد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر وكافة النقابات العمالية العامة والتي يبلغ عددها 27 نقابة، ولجانها النقابية على مستوى الجمهورية، والتي تضم فى عضويتها أكثر من 4 ملايين عضو عامل فى قطاعات مختلفة، للرئيس عبد الفتاح السيسى في الانتخابات الرئاسية.