اليوم السابع
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المشاركون بمؤتمر اتحاد العمال لتأييد الرئيس السيسى يعزفون أغنية "تسلم الأيادى"

الأحد، 26 نوفمبر 2023 12:51 م
المشاركون بمؤتمر اتحاد العمال لتأييد الرئيس السيسى يعزفون أغنية "تسلم الأيادى" محمد جبران رئيس اتحاد العمال
كتبت ـ آية دعبس- تصوير خالد كامل

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شهد المؤتمر العمالى الحاشد لاتحاد العمال، المنعقد الآن، عزف المشاركون به لأغنية تسلم الأيادى، مصحوبة برفع صور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأعلام مصر.
 
ويشارك بالمؤتمر آلاف من العمال لدعم المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، وذلك تحت عنوان "العمال والرئيس" بحضور أعضاء هيئة مكتب الاتحاد، وعدد من القيادات العمالية من النقابات العامة واللجان النقابية، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ. 
 
واكد عمال مصر، أن دعم السيسى فى الانتخابات، يأتى رغبة فى استكمال مسيرة التنمية والبناء التي يقودها  الرئيس وما قطعته مصر في طريقها نحو الجمهورية، وأن الهدف الأساسي من التأييد استكمال مسيرة الإنجازات والبناء والتطوير التى بدأها فى جميع المجالات، وحققها خلال العشر سنوات الماضية، وأهمها الأمن والأمان الذي تعيشه البلاد الآن، والمشروعات الجديدة، وشبكة الطرق والمرافق، وتنفيذ مشروعات حياة كريمة بمحافظات الجمهورية، وإعلان منظمة الصحة العالمية أن مصر أول دولة فى العالم تقضى على فيروس سي.
 
ويُعد هذا المؤتمر هو الثانى لاتحاد العمال، حيث عقد الاتحاد مؤتمره الأول منتصف أكتوبر الماضى، لإعلان تأييد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر وكافة النقابات العمالية العامة والتي يبلغ عددها 27 نقابة، ولجانها النقابية على مستوى الجمهورية، والتي تضم فى عضويتها أكثر من 4 ملايين عضو عامل فى قطاعات مختلفة، للرئيس عبد الفتاح السيسى في الانتخابات الرئاسية.
 
 وأصدر الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بيانا لتأييد ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لفترة رئاسية أخرى، قائلا: إنه في إطار الدور الهام والحيوى الذي يقوم به الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، الممثل الشرعى لجميع فئات العمال بجمهوريتنا الجديدة، يتقدم الاتحاد العام ويعلن لجميع فئات الشعب المصرى الكريم تأييده للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية للترشح لفترة رئاسية أخرى.
 
 
 






اتحاد العمال

الانتخابات الرئاسية

دعم السيسي بالانتخابات الرئاسية



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