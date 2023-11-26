المؤبد لعامل بفرن لاتجاره في مخدر الهيروين بالإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

قضت محكمة جنايات الإسكندرية ،برئاسة المستشار هاني كمال غبريال رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار جمال عبد الناصر سالم، والمستشار علي حسن حسني، والمستشار محمد عبد المقصود قنطوش، وسكرتير المحكمة أحمد السيد، بمعاقبة المتهم: "س.ع.ي" بالسجن المؤبد وتغريمه مبلغ مالي خمسمائه ألف جنيه، عما أسند إليه، وألزمته بالمصاريف الجنائية، ومصادرة المخدر والميزان المضبوطين، لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة.

وتعود أحداث القضية المقيدة، برقم 204 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة برج العرب، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط قسم شرطة برج العرب يفيد بضبط المتهم، وبحوزته مواد مخدرة بدائرة القسم.

تبين من التحقيقات، أنه من خلال مراقبة المتهم " س.ع.ي" عامل بفرن ، اتجاره في المواد المخدرة مستخدما سيارة في عملية الترويج، فتم استصدار إذن من النيابة العامة لضبطه ،وعقب تنفيذ القرار تم ضبطه خلال قيادته السيارة محل الواقعة، و بتفتيشه عثر بحوزته علي حافظة بلاستكية وبفضها تبين أنها تحوي على عدد 6 لفافات لمخدر الهيروين ، وهاتف محمول وبتفتيش السيارة عثر علي قطعه حجرية كبيرة لمخدر الهيروين وميزان الكتروني ومبلغ مالي ،وبمواجهته أقر بحيازة المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه والميزان لوزن المواد المخدرة والسيارة في أعمال الترويج, وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، التي قررت إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها.