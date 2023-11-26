القومى للمرأة يناقش كتاب "الصعيد فى بوح نسائه" بدار الأوبرا المصرية

كتب ـ محمود راغب

في أولى فعاليات الـ 16 يوما من الأنشطة للقضاء على العنف ضد المرأة، والتى ينفذها المجلس القومى للمرأة تحت شعار "كونى"، نظمت لجنة الفنون والآداب بالمجلس لقاء بنقابة التشكيليين بدار الأوبرا المصرية بالقاهرة، لمناقشة كتاب بعنوان "الصعيد فى بوح نسائه"، بحضور كل من الدكتورة رانيا يحيي عضوة المجلس القومى للمرأة ومقررة لجنة الفنون والآداب بالمجلس، والدكتورة صفية القبانى نقيبة التشكيليين و الكاتبة سلمى أنور والكاتبة ضحى عاصى.

تضمن اللقاء مناقشة دور الفن في مناهضة العنف ضد المرأة، واستعراض كتاب "الصعيد فى بوح نسائه" للكاتبة سلمى أنور، بالإضافة إلى افتتاح معرض للوحات الدكتور أحمد سليم رئيس قسم التصوير بكلية الفنون الجميلة جامعة المنيا عن المرأة في صعيد مصر.

وأكدت الدكتورة رانيا يحيي، أن ملف القضاء على العنف ضد المرأة واحد من أهم الملفات التي يعمل عليها المجلس، مستعرضة الجهود التي قام بها في هذا المجال التي يأتي من بينها إعداد مشروعات قوانين لمواجهة الأشكال المتعددة من العنف، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة عام 2017، إلى جانب تنفيذ العديد من الحملات الإعلامية والأنشطة والفعاليات المختلفة في جميع المحافظات، إلى جانب دور مكتب شكاوى المرأة بالمجلس الذي يعمل علي مساعدة ومساندة السيدات المعنفات في الحصول علي حقوقهن .

و أشارت الدكتورة رانيا يحيى، إلى أن اللقاء اليوم يتضمن عرض لكتاب " الصعيد فى بوح نسائه " للكاتبة سلمى أنور والذي يتضمن سرد 30 قصة حقيقية لسيدات من الصعيد والمشكلات التى تتعرض لها المرأة هناك، مضيفة أن المرأة الصعيدية سيدة واعية لديها ثقة كبيرة بقدراتها وصاحبة شخصية قوية ومؤثرة داخل أسرتها .

واستعرضت الكاتبة سلمى أنور ملخص وفكرة كتاب" الصعيد فى بوح نسائه " والتى تدور حول قصص مجموعة من النساء الصعيدات والتى جاء أغلبهن من السيدات المسنات اللاتى يمتلكن العديد من القصص المؤثرة فى محافظات المنيا وقنا وأسوان، وتناولت تلك القصص مواضيع متعددة ما بين الزواج والحب وبعض المشكلات اللاتي تعرضن لها من بينها العنف ضدهن باختلاف أشكاله وأنواعه.

وأعرب الدكتور أحمد سليم رئيس قسم التصوير بالفنون الجميلة بجامعة المنيا عن سعادته وافتتاح معرضه الذي يتضمن عرض 14 عملا متنوعا من فن التصوير من خامات مختلفة بالألوان الزيتية والايكليريك وطريقة التصوير الجداري من خلال مقاسات مختلفة ومتنوعة وتكوينات تحمل تعبيرات توضح أهمية وقيمة المرأة فى جنوب مصر .

وعرضت رانيا الصوابى ممثلة مكتب شكاوى المرأة ومتابعتها جهود المكتب في مساعدة السيدات المعنفات من خلال تقديم الدعم النفسى والقانوني والاجتماعي لهن، مشيرة إلى أن المكتب يتضمن 27 فرعا على مستوى محافظات الجمهورية.