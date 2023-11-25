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مايا مرسى لـ"الأمم المتحدة": أوقفوا قتل النساء والأطفال من أجل الإنسانية

السبت، 25 نوفمبر 2023 01:50 م
مايا مرسى لـ"الأمم المتحدة": أوقفوا قتل النساء والأطفال من أجل الإنسانية مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة
كتب محمود راغب

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قالت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة، إننا نشهد اليوم انطلاق الحملة العالمية 16 يوم من الأنشطة للقضاء على العنف ضد المرأة لهذا العام.
 
وأضافت رئيسة المجلس القومى للمرأة، فى تدوينه لها على صفحتها الرسمية : ويتزامن ذلك مع مرور ما يقرب من خمسين يوما متواصلة من القصف الإسرائيلي على قطاع غزة بفلسطين الباسلة الأبية ، وتسائلت : فكيف يتحدث العالم عن العنف ضد المرأة فى الوقت الذى تُقتل فيه النساء والأطفال يوميًا وعلى الهواء مباشرة وعلى مرأى ومسمع العالم أجمع ..فما هو تعريف العنف ضد المرأة إذن؟
 
وتابعت : ألا يعد القتل والإبادة الجماعية والتطهير العرقى والتهجير القسرى أحد أشكال هذا العنف ؟ .. أين الحقوق الإنسانية للمرأة الفلسطينية في قطاع غزة وهى لا تملك أبسط تلك الحقوق وهو الحق فى الحياة في ظل انعدام الإنسانية العالمية.
 
وأكدت: وفى إطار الحملة العالمية 16 يوم من الأنشطة للقضاء على العنف ضد المرأة نطالب الأمم المتحدة بوقف الحرب وتوفير الحماية ، قائلة : أوقفوا قتل النساء والأطفال بلا قيود أو شروط من أجل الإنسانية.
 
 






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