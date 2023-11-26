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القاهرة الإخبارية تعرض مشاهد لاستقبال حافلة لأسرى بعد خروجها من سجن عوفر

الأحد، 26 نوفمبر 2023 12:58 ص
القاهرة الإخبارية تعرض مشاهد لاستقبال حافلة لأسرى بعد خروجها من سجن عوفر مشاهد لاستقبال حافلة لأسرى بعد خروجها من سجن عوفر
كتب محمد شرقاوى

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عرضت قناة القاهرة الإخبارية مشاهد لاستقبال حافلة لأسرى بعد خروجها من سجن عوفر غرب رام الله

وكانت قناة القاهرة الإخبارية أفادت بأن مصر نجحت في إنهاء أزمة تبادل المحتجزين بـ قطاع غزة و الأسرى الفلسطينيين، بعد تعثرها لأسباب فنية، ومن المقرر أن يتم استكمال تنفيذ المرحلة الثانية من الصفقه اليوم، كما كان مقرر لها، بعد تعثر اليوم

ودخلت الهدنة الإنسانية في قطاع غزة، أمس الجمعة، حيز التنفيذ، برعاية مصرية قطرية أمريكية، بعد عدوان إسرائيلي تواصل منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي على القطاع، أسفر عن استشهاد أكثر من 15 ألف مواطن، بينهم 6150 طفلا، وأكثر من 4 آلاف امرأة، بالإضافة إلى أكثر من 36 ألف جريح.

وتستمر الهدنة لمدة أربعة أيام قابلة للتمديد، يتخللها الإفراج عن عدد من المعتقلات، والمعتقلين الأطفال من سجون الاحتلال الإسرائيلي، وإدخال مساعدات إغاثية وكميات من الوقود.

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