الفاتيكان يستعد لأعياد الكريسماس وينصب شجرة يعلق عليها ألعاب أطفال

فاطمة شوقى

يستعد الفاتيكان لاحتفالات عيد الميلاد وقام بنصب شجرة فى ساحة القديس بطرس لتعليق ألعاب الأطفال لتوزيعها لاحقا بعد احتفالات عيد الميلاد، فى لفتة إنسانية من الفاتيكان، حسبما قال موقع الفاتيكان نيوز.

وأشار الموقع إلى أن الفاتيكان وضع شجرة عيد الميلاد التى ستضيء ساحة القديس بطرس اعتبارًا من 9 ديسمبر، ويبلغ وزن شجرة التنوب 6.5 طن، ويبلغ ارتفاعها حوالى 27 مترًا، وتأتى من مقاطعة كونيو شمال إيطاليا فى منطقة بيدمونت.

وكما هو الحال فى كل عام، سيتم أيضًا إقامة مغارة الميلاد أمام كاتدرائية القديس بطرس.

وبحسب بيان لرئيس المنطقة، فإن رجال الإطفاء كانوا قد حددوا بالفعل موعد قطع شجرة التنوب التى يزيد عمرها عن 56 عاما، لأنها كانت مهددة بالانهيار.

شجرة إنسانية

وبعد انتهاء احتفالات عيد الميلاد سيتم توزيع العاب الأطفال التى تم تعليقها مع الشجرة على الأطفال منظمة كاريتاس التابعة للكنيسة الكاثوليكية.

وبمجرد تزيينها، سيتم الكشف عن الشجرة للجمهور فى 9 ديسمبر وستضيء الساحة حتى تنتهى الاحتفالات الدينية بعيد الميلاد فى 8 يناير.

وتأتى شجرة التنوب هذا العام من مقاطعة كونيو شمال إيطاليا فى منطقة بيدمونت وتم وضعها فى وسط الساحة أمام الكاتدرائية العملاقة.