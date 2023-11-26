اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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السويد تتبرع لأوكرانيا بمبلغ 8.7 مليون يورو لصالح مبادرة الحبوب

الأحد، 26 نوفمبر 2023 01:21 م
السويد تتبرع لأوكرانيا بمبلغ 8.7 مليون يورو لصالح مبادرة الحبوب رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون
أ ش أ

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أعلن رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون اليوم الأحد أن الحكومة السويدية ستقدم لأوكرانيا أكثر من 8.7 مليون يورو كجزء من مبادرة الحبوب من أوكرانيا.


وقال كريسترسون -عبر شبكة التواصل الاجتماعي X- "يسرني أن أعلن أن السويد ستقدم 100 مليون كرونة سويدية أخرى (8.7 مليون يورو) لمبادرة الحبوب من أوكرانيا عبر برنامج الأغذية العالمي. وتواصل أوكرانيا المساهمة في الأمن الغذائي العالمي، على الرغم من الحرب المستمرة التي تشنها روسيا".


وكانت وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية قد ذكرت في وقت سابق، أن فنلندا ستتبرع بمبلغ 3 ملايين يورو كدعم إضافي لتحسين الأمن الغذائي في أوكرانيا. وسيتم توجيه الأموال لدعم تصدير الحبوب والمساعدة في إزالة الألغام في القرى.


وفي إطار مبادرة الحبوب من أوكرانيا، ستخصص ليتوانيا كذلك مليوني يورو بحلول نهاية العام، كما أنها مستعدة لزيادة قدرة عبور موانئ البلطيق على وجه التحديد للصادرات الأوكرانية، وفقا للوكالة الأوكرانية.







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مبادرة الحبوب

السويد وأوكرانيا




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