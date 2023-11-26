اليوم السابع
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الأحد، 26 نوفمبر 2023 05:24 م
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السجن المشدد 10 سنوات لمتهم باستعراض القوة وإحراز سلاح نارى بسوهاج

الأحد، 26 نوفمبر 2023 05:05 م
السجن المشدد 10 سنوات لمتهم باستعراض القوة وإحراز سلاح نارى بسوهاج حبس - أرشيفية
سوهاج عمرو خلف

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قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الأحد، بمعاقبة المتهم "ت.ع.م" بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 5 آلاف جنيه، لاتهامه بإحراز سلاح نارى بندقية آلية واستعراض القوة تجاه المجنى عليه "م.ا.ح"، بدائرة مركز دار السلام.
 
تعود أحداث الواقعة إلى عام 2022 بدائرة مركز دار السلام، عندما وجهت النيابة العامة للمتهم إحراز سلاح نارى "بندقية آلية" وذخيرة، واستعراض القوة والتلويح بالعنف قبل المجنى عليه وبث الرعب فى نفسه وتكدير أمنه، وإطلاق أعيرة نارية فوق رأسه، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تم القبض على المنهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتم إحالة القضية إلى محكمة الجنايات التى أصدرت حكمها المتقدم بالسجن المشدد 10 سنوات بحضور عبد الرحمن حمدى عبد العزيز وكيل النيابة.






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