الرئيس السيسى يقرر تجديد تعيين أبو النجا وبدوى نائبين لمحافظ البنك المركزى

نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، رقم550 لسنة2023 ، بتجديد تعيين رامى أحمد عادل أبو النجا، وطارق محمد بدوى الخولى، نائبين لمحافظ البنك المركزى لمدة عام، اعتبارًا من 27-11-2023.
تعيين أبو النجا وبدوى نائبين لمحافظ البنك المركزى (1)
تعيين أبو النجا وبدوى نائبين لمحافظ البنك المركزى (2)
تعيين أبو النجا وبدوى نائبين لمحافظ البنك المركزى (3)
تعيين أبو النجا وبدوى نائبين لمحافظ البنك المركزى (4)
تعيين أبو النجا وبدوى نائبين لمحافظ البنك المركزى (5)
تعيين أبو النجا وبدوى نائبين لمحافظ البنك المركزى (6)
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة