الرئيس السيسى يقرر تجديد تعيين أبو النجا وبدوى نائبين لمحافظ البنك المركزى

كتب محمد الجالى

نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، رقم550 لسنة2023 ، بتجديد تعيين رامى أحمد عادل أبو النجا، وطارق محمد بدوى الخولى، نائبين لمحافظ البنك المركزى لمدة عام، اعتبارًا من 27-11-2023.