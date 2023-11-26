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لمدة عام..

الرئيس السيسى يقرر تجديد تعيين أبو النجا وبدوى نائبين لمحافظ البنك المركزى

الأحد، 26 نوفمبر 2023 07:29 م
الرئيس السيسى يقرر تجديد تعيين أبو النجا وبدوى نائبين لمحافظ البنك المركزى الرئيس عبد الفتاح السيسي
كتب محمد الجالى

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نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، رقم550 لسنة2023 ، بتجديد تعيين رامى أحمد عادل أبو النجا، وطارق محمد بدوى الخولى، نائبين لمحافظ البنك المركزى لمدة عام، اعتبارًا من 27-11-2023.
 
تعيين أبو النجا وبدوى نائبين لمحافظ البنك المركزى (1)
تعيين أبو النجا وبدوى نائبين لمحافظ البنك المركزى (1)

تعيين أبو النجا وبدوى نائبين لمحافظ البنك المركزى (2)
تعيين أبو النجا وبدوى نائبين لمحافظ البنك المركزى (2)

تعيين أبو النجا وبدوى نائبين لمحافظ البنك المركزى (3)
تعيين أبو النجا وبدوى نائبين لمحافظ البنك المركزى (3)

تعيين أبو النجا وبدوى نائبين لمحافظ البنك المركزى (4)
تعيين أبو النجا وبدوى نائبين لمحافظ البنك المركزى (4)

تعيين أبو النجا وبدوى نائبين لمحافظ البنك المركزى (5)
تعيين أبو النجا وبدوى نائبين لمحافظ البنك المركزى (5)

تعيين أبو النجا وبدوى نائبين لمحافظ البنك المركزى (6)
تعيين أبو النجا وبدوى نائبين لمحافظ البنك المركزى (6)

 







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