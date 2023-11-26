الجنايات تقضي بالمشدد 7 سنوات للمتهم بالتعدى على طفلة في بولاق الدكرور

كتب أحمد إسماعيل

عاقبت محكمة جنايات جنوب الجيزة ، عامل بالسجن المشدد 7 سنوات، لاتهامه بالتعدى على طفلة 8 سنوات ببولاق الدكرور.

كانت النيابة العامة قد أحالت المتهم "ع. ق. ي" 36 سنة عامل، لمحكمة الجنايات لاتهامه بالتعدى على طفلة، وذلك على خلفية التحقيقات في القضية رقم 19348 لسنة 2022 جنايات قسم بولاق الدكرور والمقيدة برقم 4061 لسنة 2022 كلي جنوب الجيزة.

تبين أنه في غضون شهر سبتمبر لسنة 2022، بقيام المتهم بالتعدى على الطفلة "س ت. ش" بالقوة واصطحبها للحانوت خاصته وجذبها من يدها كرها عنها، مما بث الرعب في نفسها فأغشى عليها.