التموين: تسعير جبرى للسكر حال عدم انتهاء الأزمة خلال 10 أيام (إنفوجراف)

أعلن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، أنه سيتم إعطاء السوق مهلة بنحو 10 أيام لاستقرار أسعار السكر، وأنه في حال استمرار الأزمة عقب انتهاء المهلة سيطالب مجلس الوزراء بالتدخل للتسعير الجبري للسكر.



التموين: تسعير جبرى للسكر حال عدم انتهاء الأزمة خلال 10 أيام

وقال الوزير على هامش معرض نبيو للذهب في دورته الثالثة، إنه لا يميل للتسعير الجبري، ولكن في حالة استمرار الأزمة سيتم اللجوء إليه.

وأرجع المصيلحي أزمة السكر إلى أزمة في التوزيع، حيث تعمل الوزارة على ضبط سلاسل التوزيع من خلال توفير السكر في السلاسل التجارية والمنافذ التابعة للوزارة، والمنافذ والشوادر.

وأشار إلى توفير الشركات الصناعات الغذائية احتياجاتها من السكر، من خلال الأمر المباشر، كما أنه سيتم التنسيق مع المحافظين على توفير احتياجات كل محافظة من السكر.