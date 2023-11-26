الأكاديمية المهنية للمعلمين تعلن بدء مسابقة معلم مبتكر.. اعرف التفاصيل

كتب ـ محمود طه حسين

أرسلت الأكاديمية المهنية للمعلمين ، خطاباً لمديرية التعليم بالإسكندرية، بشأن الاتفاقية الموقعة بين اليونسكو ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، بشأن إنشاء مركز وطني للتعلم عن بعد مع الأكاديمية المهنية للمعلمين لإنتاج محتوى رقمي للمناهج المصرية، وذلك بناء على توجيهات الوزير بتنمية مهارات المعلمين لإنتاج المحتوى الرقمي لمواكبة تطورات دمج التكنولوجيا في التعليم.

وأكدت الأكاديمية المهنية للمعلمين بالتعاون مع اليونسكو والرعاة الرسميين بدء مسابقة: "معلم مبتكر من أجل الغد" حتى 15-12-2023، لتشجيع المعلمين على الإبداع في إنتاج الموارد الرقمية التربوية ورصدت جوائز متنوعة للفائزين منها : منحة سفر للأردن والتدرب في أكاديمية الملكة رانيا للتدريب" وجوائز مالية وأجهزة تابلت وفرص تدريبية مجانية.

ووجهت الأكاديمية المهنية بتعميم إعلان المسابقة بمدارس المحافظة، والتوجيه لكل صاحب خبرة بمعاونة المعلمين للوصول بهم للمستوى اللائق بمشاركة معلمي الإسكندرية، وذلك في أطار النهوض بالتعليم وتطويره رقمياً بالمحافظة ومع اليقين بتوافر الكفاءات القادرة على المشاركة بالمسابقة في محافظة الإسكندرية.