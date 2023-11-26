الأطفال أكثر عرضة للإصابة بالكسور فى مراكز نمو العظام.. استشارى يوضح

كتبت رانيا عامر

قال الدكتور على عبد الواحد استشارى أمراض العظام والعمود الفقرى بمستشفى الزهراء الجامعى، إن الأطفال أكثر عرضة للإصابة بالكسور في مراكز نمو العظام لديهم، موضحا أن المركز يحتوى على آلاف من الخلايا الحية التي تقوم بإنتاج الأجزاء التي تتكون منها العظمة، والمسئولة عن نمو العظام في الطول والعرض عند الأطفال.

وأضاف استشارى أمراض العظام والعمود الفقرى، في تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إن أعراض الإصابة بمراكز نمو العظام لدى الأطفال تشمل تورم المنطقة المصابة وصعوبة تحريكها، موضحا أنه يتم إجراء الكشف وعمل أشعة مقطعية أو رنين مغناطيسى حسب الحالة، ويتم عمل جبيرة للطفل المصاب، أو تثبيت للكسر جراحيا، وفى كلتا الحالتين لا بد من شرح المضاعفات الصحية الناتجة عن تلك الإصابة لأسرة الطفل، مثل التوقف الجزئى أو الكلى لمركز النمو عند الطفل.

وأوضح الدكتور على عبد الواحد المخاطر الصحية التي من المحتمل أن يتعرض إليها الطفل نتيجة تلك الإصابة، منها اعوجاج وتشوه في العظام لدى الطفل يزداد أحيانا مع الوقت، أو قصر في الطرف المصاب من الجسم، مما يترتب عليه أنه يكون هناك طرف أطول من الآخر، مما يؤثر على منطقة الحوض والفقرات، إذا لم يعالج هذا الكسر بشكل سليم.

ونصح استشارى العظام أهل الطفل المصاب بضرورة المتابعة الدورية عقب الإصابة مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر، بالزيارة للطبيب المعالج، أو في حالة ظهور اعوجاج في المنطقة المصابة بالكسر، مشيرا إلى أن التشخيص المبكر للحالة يوفر معاناة كبيرة قد تحدث للطفل فيما بعد .