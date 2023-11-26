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الأرصاد: اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط والأمواج ترتفع لـ5 أمتار

الأحد، 26 نوفمبر 2023 11:17 ص
الأرصاد: اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط والأمواج ترتفع لـ5 أمتار الطقس - الأسكندرية
كتب ـ محمود راغب

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حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من اضطراب بالملاحة البحرية على البحر المتوسط وسرعة الرياح من 65: 80 كم فى الساعة وارتفاع الموج من 3: 5 أمتار.
 
وناشدت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين بتجنب ممارسة الأنشطة البحرية وأعمال الصيد على البحر المتوسط وذلك فى ظل اضطراب الملاحة وارتفاع الأمواج الذى يصل لـ 5 أمتار .
 
ويشهد اليوم الأحد، انخفاض فى درجات الحرارة يصاحبها نشاط رياح تكون مثيرة للرمال والأتربة، مما يؤدى لانخفاض الرؤية الأفقية على أغلب الأنحاء، ويسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الأحد: القاهرة العظمى 25 درجة والصغرى 17، والإسكندرية العظمى 24 والصغرى 17، ومطروح العظمى 23 درجة والصغرى 14، وسوهاج العظمى 26 درجة والصغرى 13، وقنا العظمى 29 درجة والصغرى 14، وأسوان العظمى 32 درجة والصغرى 16.
 
 
 
 
 






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