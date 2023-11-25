اليوم السابع
Ads
السبت، 25 نوفمبر 2023 04:13 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

غدا انخفاض بالحرارة ورياح مثيرة للرمال والأتربة والصغرى بالقاهرة 17 درجة

السبت، 25 نوفمبر 2023 03:19 م
غدا انخفاض بالحرارة ورياح مثيرة للرمال والأتربة والصغرى بالقاهرة 17 درجة الطقس
كتب ــ محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الأحد، انخفاضا فى درجات الحرارة يصاحبها نشاط رياح تكون مثيرة للرمال والأتربة مما يؤدى لانخفاض الرؤية الأفقية على أغلب الأنحاء، ويسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء.
 
ومن المتوقع أن يشهد غدا نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على أغلب أنحاء الجمهورية واضطراب بالملاحة البحرية على البحر المتوسط وسرعة الرياح من 65: 80 كم فى الساعة وارتفاع الموج من 3: 5 أمتار، وأمطار خفيفة إلى متوسطة مساء على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة غدا الأحد: القاهرة العظمى 25 درجة والصغرى 17، والإسكندرية العظمى 24 والصغرى 17، ومطروح العظمى 23 درجة والصغرى 14، وسوهاج العظمى 26 درجة والصغرى 13، وقنا العظمى 29 درجة والصغرى 14، وأسوان العظمى 32 درجة والصغرى 16.
 
 
 
 






حالة الطقس

حالة الطقس اليوم

حالة الطقس غدا

حالة الطقس في الإسكندرية

حالة الطقس في القاهرة

حالة الطقس الان

حاله الطقس

حالة الطقس في مصر

الطقس في مصر

حاله الطقس اليوم

حالة الطقس فى القاهرة

هيئة الارصاد الجوية

حالة الطقس الان في القاهرة

اخبار الطقس غدا

اخبار الطقس اليوم

اخبار الطقس في مصر

اخبار الطقس الان

حاله الطقس غدا

الطقس في الأيام المقبلة

الطقس اليوم فى مصر




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة