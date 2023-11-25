غدا انخفاض بالحرارة ورياح مثيرة للرمال والأتربة والصغرى بالقاهرة 17 درجة

كتب ــ محمود راغب

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الأحد، انخفاضا فى درجات الحرارة يصاحبها نشاط رياح تكون مثيرة للرمال والأتربة مما يؤدى لانخفاض الرؤية الأفقية على أغلب الأنحاء، ويسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء.

ومن المتوقع أن يشهد غدا نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على أغلب أنحاء الجمهورية واضطراب بالملاحة البحرية على البحر المتوسط وسرعة الرياح من 65: 80 كم فى الساعة وارتفاع الموج من 3: 5 أمتار، وأمطار خفيفة إلى متوسطة مساء على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى.

وبالنسبة لدرجات الحرارة غدا الأحد: القاهرة العظمى 25 درجة والصغرى 17، والإسكندرية العظمى 24 والصغرى 17، ومطروح العظمى 23 درجة والصغرى 14، وسوهاج العظمى 26 درجة والصغرى 13، وقنا العظمى 29 درجة والصغرى 14، وأسوان العظمى 32 درجة والصغرى 16.