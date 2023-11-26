الأربعاء.. احتفالية اليوم العالمى للطفل بمكتبة الإسكندرية

الإسكندرية - جاكلين منير

تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال مكتبتي الطفل والنشء بقطاع المكتبات؛ احتفالية اليوم العالمي للطفل تحت عنوان «حول العالم في يوم» بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين واليونيسيف والمنظمة الدولية للهجرة وهيئة إنقاذ الطفولة وجمعية كاريتاس مصر، وذلك يوم الأربعاء 29 نوفمبر 2023، الساعة 9.00 صباحًا، بمكتبة الإسكندرية، مركز المؤتمرات، المسرح الصغير وقاعة المعارض الغربية.

وتأتي الاحتفالية في إطار اليوم العالمي للطفل حيث ستتناول هذا العام تعريف الأطفال المشاركين بحق الأطفال في اللعب وممارسة الأنشطة، والمشاركة في الألعاب والحياة الثقافية والفنون، وذلك حسب اتفاقية حقوق الطفل الصادرة من الأمم المتحدة عام 1989م، من خلال التعرف على ثقافات وعادات وتقاليد الشعوب المختلفة.

ويشارك هذا العام في تقديم الورش والعروض المسرحية العديد من المراكز الثقافية الأجنبية بالإسكندرية وهي المعهد الفرنسي بالإسكندرية ومعهد جوتة ومعهد ثربانتس (الإسباني)، وكذلك الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، وجامعة سنجور بمشاركة مجموعة من الطلاب من 7 دول إفريقية مختلفة (الكاميرون، بِنِين، مدغشقر، هايتي، تشاد، بوركينافاسو، الجابون)، وجمعية كاريتاس بمجموعات مختلفة من الدول العربية من ضمنهم (سوريا، اليمن، السودان)، بالإضافة إلى مشاركة قطاعات مختلفة من مكتبة الإسكندرية.

هذا بالإضافة إلى مشاركة الأطفال اللاجئين من قِبَل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، والأطفال المهاجرين من قِبَل المنظمة الدولية للهجرة؛ وذلك للحرص على دمجهم مع الأطفال المصريين وتدعيم تقبل الآخر ونبذ التنمر، من خلال مشاركة أطفال من المدارس الابتدائية والإعدادية الحكومية والخاصة بالإسكندرية.

وتأتي تلك الاحتفالية في إطار دور مكتبة الإسكندرية الفعَّال والرائد لخدمة فئات المجتمع المحلي والدولي المختلفة، حيث إنها تولي اهتمامًا خاصًّا بالطفل والنشء من خلال الفعاليات المختلفة والأنشطة المقدمة بشكل مستمر لهم.