اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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استقالة رئيس جهاز الاستخبارات فى كوريا الجنوبية

الأحد، 26 نوفمبر 2023 12:55 م
استقالة رئيس جهاز الاستخبارات فى كوريا الجنوبية رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول
وكالات

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قدم رئيس جهاز الاستخبارات فى كوريا الجنوبية كيم كيو-هيون استقالته الأحد، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية يونهاب، وسط تصاعد التوترات مع كوريا الشمالية المجاورة بشأن البرامج النووية والصاروخية.

وقبل الرئيس يون سوك يول استقالة كيم كيو-هيون، مدير جهاز الاستخبارات الوطنية، بحسب يونهاب التى لم تكشف عن أى تفاصيل.

وأضافت الوكالة أن اثنين آخرين من كبار مسؤولى الجهاز استقالا أيضًا.

وتم تعيين كيم، وهو دبلوماسى مخضرم شغل منصب نائب مستشار الأمن القومى، فى مايو 2022 بعد وصول الرئيس المحافظ يون سوك يول إلى السلطة.

 

 







كوريا الجنوبية

رئيس كوريا الجنوبية

استخبارات كوريا الجنوبية

يون سوك يوك

رئيس جهاز الاستخبارات




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