اليوم السابع
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استشهاد 6 فلسطينيين فى سلسلة اقتحامات للقوات الإسرائيلية بالضفة الغربية

الأحد، 26 نوفمبر 2023 09:11 ص
استشهاد 6 فلسطينيين فى سلسلة اقتحامات للقوات الإسرائيلية بالضفة الغربية الاحتلال الإسرائيلى - أرشيفية
وكالات

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استشهد 6 فلسطينيين برصاص القوات الاسرائيلية فى سلسلة اقتحامات للاحتلال بالضفة الغربية، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية.

واعتقلت القوات الإسرائيلية 3160 فلسطينياً، بحسب إحصاءات نادي الأسير الفلسطيني.

وكان قد استشهد الطفل الفلسطيني محمد رياض صالح (16 عامًا)، مساء السبت، مُتأثرًا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة جبل الطويل بمدينة البيرة الملاصقة لرام الله بوسط الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني - في بيان صحفي - بوجود إصابة على مدخل مستوطنة "بساجوت" المُقامة على أراضي المواطنين الفلسطينيين في مدينة "البيرة"، مضيفة أن قوات الاحتلال منعت طواقمها من الوصول إلى الإصابة.






القوات الإسرائيلية

الضفة الغربية

مدينة البيرة

رام الله

جنين




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