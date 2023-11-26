إزالة بناء مخالف على أرض زراعية بعزبة العجارى فى المنتزه بالإسكندرية.. صور

الإسكندرية -أحمد الزغبي

شن حى المنتزه أول بمحافظة الإسكندرية ، برئاسة اللواء محمد سحلول رئيس الحى، حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية، ضمن أعمال إدارة المتغيرات المكانية، التى رصدت بناء مخالف بعزبة العجاري، بالتعدي على أراضى زراعية، بنطاق الحي.

وكلف اللواء محمد سحلول رئيس حي المنتزه اول ،أحمد إبراهيم سكرتير عام الحي،بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية ،ووحدة إزالة الفورية، وتمت إزالة اعمده خرسانيه للدور الأرضي على قطعتين بعزبة العجاري حتى سطح الأرض، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية رادعة ضد المخالفين ،وتتواصل الجهود الداعمة للحفاظ على الرقعة الزراعية وردع المخالفين إنفاذا للقانون

يأتى ذلك بناء تكليفات، اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إلى رؤساء الأحياء بمتابعة ملف مواجهة التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى الدولة واسترداد حق الدولة، والجهات المعنية بتنفيذ الحملات على التعديات والبناء المخالف بالمحافظة.