أوكرانيا تسجل 108 انفجارات في منطقة سومي جراء القصف الروسي

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أفادت الإدارة العسكرية الإقليمية في منطقة سومي الأوكرانية ، اليوم الأحد ، بأن المناطق الحدودية في المنطقة تعرضت لنيران القوات الروسية 22 مرة، ما أدى إلى تسجيل أكثر من 108 انفجارات.



ونقلت وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية عن بيان الإدارة أنه :" خلال اليوم الماضي، قصف الروس المناطق الحدودية والمستوطنات في منطقة سومي 22 مرة، وتم تسجيل إجمالي 108 انفجارات" ، وعلى وجه الخصوص، تأثرت المجتمعات التالية بالقصف الروسي: كراسنوبيليا، وبيلوبيليا، وخوتين، ويوناكيفكا، وميروبيليا، وفيليكا بيساريفكا، ونوفا سلوبودا، وسيريدينا بودا، وزنوب نوفهورودسكي.



وأسقطت وحدات الدفاع الجوي الأوكرانية سبع طائرات مسيرة معادية فوق منطقة سومي خلال الـ24 ساعة الماضية.