"أم الفواكه".. الباشن فروت تطرح مرتين فى السنة والكيلو بـ200 جنيه

الشرقية – إيمان مهنى

فاكهة الباشن فروت، من أنواع الفواكه الأستوائية التي عرفت بلقب "أم الفواكه"، لما تتميز بالعديد من المميزات، أهمها الطعم ذو المذاق اللاذع ويجمع عدد من الأنواع الفواكه وقيمتها الغذائية العالية، وتتميز بأنها من الفواكه المتسلقة، سريعة النمو وكثيفة الإكثار، ونجحت زراعتها بمصر في السنوات الأخيرة، وسعر الكيلو منها يبدأ من 200 جنيه.

في هذا السياق، قال المهندس محمود عطية الخبير بالزراعات والفواكه الاستوائية والنادرة، إن الباشن فروت من الأنواع الاستوائية، وأن دولة فلسطين من أكثر الدول التى تزرعها، فالثمرة عبارة عن طبقة قشرة سميكة لونها إرجوانى من الداخل، ويوجد سائل به حبيبات، وهى من أنواع الفواكه الحمضية ذات الطعم اللاذع، ومذاقها يجمع أكثر من طعم فاكهة مثل البرتقال على الليمون على الكيوي، ولذلك لقبت باسم "أم الفواكه".

تعد الباشن فروت من أعلى أنواع الفواكه التي تحتوي علي مضادات الأكسدة والألياف، فيتامين (ج)، وفيتامين (أ)، وغنية بالمركبات النباتية، بما في ذلك الكاروتينات وللبوليفينول، وبذلك هو تفوق نظيرتها الاستوائية مثل البابايا والليتشي والمانجو والأناناس في القيمة.

وأشار إلى أنه من مميزات هذه الفاكهة، أنها من النوع المتسلق، فتصلح للزراعة بالأسطح والحدائق المنزلية بنظام "التكعيبة"، لان لها ظلال تمتد لأكثر من لأمتار، وهي سريعة الأثمار، فهي تطرح مرتين في العام وأوراقها تظل خضراء طول السنة، مضيفا أن زراعتها منتشرة في مصر، والثمار متواجدة في المتاجر الكبيرة، فهي الكيلو منها يبدأ من 200 جنيه.



أحد مزارعى الباشن فروت



ثمار فاكهة الباشن فروت



ثمرة الباشن فروت



حصاد فاكهة الباشن فروت



زراعات الباشن فروت فى مصر



زراعة الباشن فروت



شجرة الباشن فروت