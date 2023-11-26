أمين حماة الوطن بالمنيا: أدعو الجميع للمشاركة بالانتخابات لتصل رسالتنا للعالم

المنيا-حسن عبد الغفار

قال اللواء هشام بشر أمين حزب حماة الوطن بالمنيا، إن دعم الرئيس السيسى يأتى لطبيعة ابناء مصر الذين يصطفون خلف قيادتهم، وهو رد للجميل للرجل الذى لبى نداء الوطن فى الظروف الصعبة، وهو الآن يستحق الأصطفاف خلفه لاستكمال الانجازات التى بدأها الرئيس، ومواجهة التحديات التى نواجهها لكى تصل رسالتنا إلى العالم أجمع، وجميعنا خلف قيادتنا السياسية، وأدعو الجميع أن يشارك فى الانتخابات الرئاسية القادمة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الجماهيرى الحاشد الذى نظمه حزب حماة الوطن بمركز سمالوط، وذلك بحضور الدكتور أحمد العطيفى أمين تنظيم الجمهورية، هانى العتال أمين أمانة الإعلام المركزية، وأحمد مصطفى أمين مساعد التنظيم على مستوى الجمهورية والنائب كريم بدر حلمى، واللواء هشام بشر امين المحافظة.