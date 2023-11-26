أمين حماة الوطن بالمنيا: أدعو الجميع للمشاركة بالانتخابات لتصل رسالتنا للعالم

قال اللواء هشام بشر أمين حزب حماة الوطن بالمنيا، إن دعم الرئيس السيسى يأتى لطبيعة ابناء مصر الذين يصطفون خلف قيادتهم، وهو رد للجميل للرجل الذى لبى نداء الوطن فى الظروف الصعبة، وهو الآن يستحق الأصطفاف خلفه لاستكمال الانجازات التى بدأها الرئيس، ومواجهة التحديات التى نواجهها لكى تصل رسالتنا إلى العالم أجمع، وجميعنا خلف قيادتنا السياسية، وأدعو الجميع أن يشارك فى الانتخابات الرئاسية القادمة.
جاء ذلك خلال المؤتمر الجماهيرى الحاشد الذى نظمه حزب حماة الوطن بمركز سمالوط، وذلك بحضور الدكتور أحمد العطيفى أمين تنظيم الجمهورية، هانى العتال أمين أمانة الإعلام المركزية، وأحمد مصطفى أمين مساعد التنظيم على مستوى الجمهورية والنائب كريم بدر حلمى، واللواء هشام بشر امين المحافظة.
وبدأ الحفل بتلاوة القرآن الكريم، وأعقبه كلمات الحضور من المشاركين فى المؤتمر، وكان المئات من أهالى المنيا ومركز سمالوط، قد إحتشدوا بالسرادق المقام على ترعة الصفصافية بسمالوط، والذين توافدوا مبكرا للمشاركة فى مؤتمر دعم المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى، وقد تم تعليق لافتات تحمل عبارات مشينا فى طريق هنكمله وشاشات عرض كبرى، لعرض الاغانى الوطنية، وعرض المشروعات القومية التى تم تنفيذها خلال السنوات الماضية.
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