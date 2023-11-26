أطعمة تزود مستوى الهيموجلوبين فى الدم وتعالج الأنيميا

كتبت فاطمة خليل

الأنيميا تنتج عن انخفاض في عدد خلايا الدم الحمراء أو الهيموجلوبين في الدم وهناك عدة أنواع من فقر الدم، ولكن النوع الأكثر شيوعًا يحدث بسبب نقص الحديد في الجسم، ويمكن علاج الأنيميا من خلال اتباع نظام غذائي صحي مدعم بالأطعمة الغنية بالحديد وكذلك تناول مكملات الحديد، بحسب موقع netmeds.

علاجات طبيعية للأنيميا تزود الهيموجلوبين فى الدم

البنجر

البنجر غني بمجموعة غنية من الحديد والنحاس والفوسفور والمغنيسيوم والفيتامينات B1 وB2 وB6 وB12 وC. تفيد الثروة الغذائية الموجودة في البنجر في تحفيز إنتاج خلايا الدم الحمراء في الجسم وتحسين مستوى الهيموجلوبين.

في الخلاط، ضع حوالي كوب واحد من البنجر المفروم، واخلطه جيدًا، ثم صفي العصير واخلط ملعقة صغيرة من عصير الليمون، واشرب هذا العصير الرائع بانتظام في الصباح يضيف عصير الليمون محتوى فيتامين C ويعزز امتصاص الحديد.

السمسم

بذور السمسم مليئة بالحديد والنحاس والزنك والسيلينيوم وفيتامين ب 6 وحمض الفوليك، وقد ثبت أن الإضافة المنتظمة لبذور السمسم الأسود تعمل على تحسين مستويات الهيموجلوبين وتعزيز امتصاص الحديد.

خذ حوالي ملعقة كبيرة من بذور السمسم الأسود المحمص الجاف، وامزجها مع ملعقة صغيرة من العسل بانتظام لتعزيز مستويات الحديد لديك.

التمر والزبيب

تأتي هذه الفاكهة الجافة المذهلة غنية بالحديد والمغنيسيوم والنحاس والفيتامينات A وC. أضف هذه الفواكه الجافة إلى خطة وجباتك لتقوية جهاز المناعة وتعزيز امتصاص الحديد.

تناول 3-5 تمرات وملعقة كبيرة من الزبيب كوجبة خفيفة أو مع وجبة الإفطار التي تمدك بالطاقة الفورية وتزيد من مستويات الحديد.

تناول الخضراوات الورقية الداكنة

لا توجد طريقة أفضل لتعزيز مستويات الحديد لديك من تناول الخضار الورقية. السبانخ، والسلق، والبروكلي هي خضروات تعتبر جيدة للغاية لزيادة الحديد في الجسم ومحاربة فقر الدم الشديد.

زيادة تناول فيتامين سي

فيتامين سي هو مكون غذائي مهم يساعد على تعزيز امتصاص الحديد. يحدث امتصاص الحديد في المقام الأول في الاثني عشر يلتقط هذا الفيتامين الحديد "غير الهيم" ويحبسه داخل مناطق معينة من الجسم، مما يسمح للجسم بامتصاصه بفعالية.

المزيد من التين

يعد الحديد من المعادن الهامة التي تعمل على توزيع الهيموجلوبين في جسم الإنسان، ويوجد الحديد بكميات كبيرة في التين. يساعد تناول التين المجفف على زيادة مستويات الهيموجلوبين في الدم عن طريق زيادة الحديد وتقليل نقص الحديد.

تناول الفواكه والبذور الغنية بالحديد

يعتبر البرقوق والزيتون والتوت من الفواكه التي تحتوي على أعلى مصادر الحديد. ويمكن تناولها نيئة أو على شكل عصير لزيادة كمية الحديد اليومية وعلاج فقر الدم.

تعتبر بذور اليقطين أو اللب الأبيض أيضًا وجبة خفيفة لذيذة تتميز بقيمة الحديد الممتازة.