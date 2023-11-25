مؤتمر المعلمين يعرض فيديو لأسباب دعم المواطنين لـ" السيسى " بالانتخابات الرئاسية

كتبت آية دعبس- تصوير أحمد معروف

عرض مؤتمر بعرض فيديو يتضمن جهود التنمية فى شتى المجالات التى حدثت تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ، وآراء عدد من المواطنين من مختلف فئات المجتمع، عن أسباب دعمهم للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي، فى الانتخابات الرئاسية، ومن بينه ماتم فى مجال التعليم، وحياة كريمة، ومشروعات تكافل وكرامة وتطوير البنية التحتية.

وقال خلف الزناتى نقيب المعلمين،:" ندعم الرئيس السيسي لاستكمال بناء الجمهورية الجديدة، القائمة على حياة كريمة لكل المصريين."

وأوضح :" نسعى من خلال المؤتمر، للتأكيد على أهمية المشاركة الإيجابية فى الانتخابات الرئاسية المقبلة دعما صادقا لمصر وللرئيس عبدالفتاح السيسي، لاستكمال مسيرة التنمية فى ظل الجمهورية الجديدة."

وأوضح "الزناتي" أن الإنجازات العملاقة التى تحققت على أرض مصر ، بسواعد أبنائها المخلصين تحت القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، تجعلنا أمام ضرورة ملحة بانتخاب المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة لاستكمال بناء الجمهورية الجديدة .

وطالب الزناتى، أن يكون المعلمين قدوة داخل المجتمع بالمشاركة الإيجابية فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، والنزول بكثافة إلى صناديق الاقتراع ، قائلاً : أننا يجب نثبت للعالم أننا مؤمنون باختياراتنا ، وقادرون على استكمال مسيرة التنمية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي .