6 نصائح لنوم صحى مريح ليلاً لو بتعانى من الأرق

كتبت إيناس البنا

قد تشعر فى كثير من الأحيان بعدم القدرة على النوم لساعات متواصلة، أو قد لا يتوقف عقلك عن التفكير قبل النوم ما يجعل فى دائرة النوم المتقطع ، وقد تشعر بالتعب صباحًا وعدم القدرة على الاستيقاظ من السرير.