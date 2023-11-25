12 إجراء من محافظة الجيزة استعدادًا للانتخابات الرئاسية

كتبت - مرام محمد

أكدت محافظة الجيزة ، رفع درجة الاستعداد القصوى بكل القطاعات استعدادًا للانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها أيام 10 و11 و 12 من شهر ديسمبر المقبل داخل البلاد، وذلك بتجهيز المقرات الانتخابية لاستقبال الناخبين وتوفير التسهيلات اللازمة للتيسير على الناخبين في عملية الاقتراع، طبقًا لتعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

يوضح "اليوم السابع" في السطور التالية استعدادات محافظة الجيزة لاستقبال الانتخابات الرئاسية.

1-الإعداد لإقامة غرفة عمليات رئيسية لمتابعة الإنتخابات بالديوان العام للمحافظة، تكون حلقة الوصل بين قيادات المحافظة وغرف العمليات الفرعية لسرعة التنسيق ومعالجة الشكاوى الواردة والتعامل الفوري مع حالات الطوارئ طوال فترة عقد الانتخابات.

2-توجيه مسؤولي الأحياء والمراكز والمدن بالتنسيق مع الهيئة العامة للنظافة والتجميل وشرطة المرافق بالبدء فورًا في أعمال رفع كفاءة محيط اللجان ورفع أية مخلفات أو تعديات والسيارات المتهالكة ومنع الإشغالات.

3-توجيه مسؤولي الأحياء والمراكز والمدن بتوفير كل جهة لفرق عمل مجهزة للتوجه للمقار فى حالة الطوارئ.

4-توفير كل الخدمات المتعلقة باستقبال الناخبين بكل لجنة وتسهيل حركة ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن.

5-سرعة مراجعة المقار الانتخابية واللجان وملحقاتها للتأكد من جاهزيتها وإجراء أعمال الصيانة المطلوبة بأي منها.

6-توجيه مسؤولي الأحياء والمراكز والمدن بتوفير مصادر الكهرباء والمياه وسيارات الإطفاء ووسائل الحماية المدنية.

7-تجهيز شوادر الانتظار بالمقاعد والمظلات.

8-إعداد مخطط من قبل الإدارة العامة للمرور لتوفير السيولة المرورية بمحيط اللجان والمتابعة الميدانية.

9-توفير جهاز السرفيس والنقل الجماعي لوسائل نقل للراغبين في الذهاب للمقار الانتخابية الخاصة بهم من ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن.

10-رفع حالة الطوارئ بكل المستشفيات والتنسيق مع هيئة الإسعاف لتوفير عدد كافٍ من سيارات الإسعاف المجهزة وتوزيعها بصورة مناسبة لتغطية كل المقار واللجان.

11-توفير طبيب أو مسعف بكل لجنة لسرعة التعامل مع حالات الطوارئ.

12-تنفيذ برامج للتوعية بأهمية المشاركة في الانتخابات وندوات لتعريف المواطنين بالخطوات اللازمة لتمكينهم من حقهم الانتخابي.

جديرٌ بالذكر، أن الانتخابات الرئاسية سوف تجرى في محافظة الجيزة داخل 6 لجان عامة مقسمة إلى 457 مركزا انتخابيا و754 لجنة فرعية لاستقبال 6 ملايين و234 ألفا و318 ناخبا من مواطني المحافظة إلى جانب لجان المغتربين لتمكين المواطنين من الوافدين من المحافظات الأخرى من الإدلاء بأصواتهم بالمناطق الصناعية والتجمعات السكنية بنطاق المحافظة.