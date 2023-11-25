وزير الرى يلتقى مندوبى الحجز الإدارى بالوزارة لزيادة نسب التحصيل

كتبت ــ أسماء نصار

عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، اجتماعاً مع مندوبى الحجز الإدارى بجهات الوزارة المختلفة لاستعراض نسب تحصيل مستحقات الوزارة لدى الجهات المختلفة والإجراءات المقترحة لزيادة هذه النسب، واستعراض التحديات التي تواجه مندوبى الحجز الإدارى خلال أعمال التحصيل، ومقترحات تذليل هذه التحديات.



أشار سويلم، إلى وجود مستحقات للوزارة لدى العديد من الجهات، وهو ما يتطلب القيام باللازم لتحصيل هذه المستحقات بالتنسيق مع هذه الجهات لزيادة موارد الوزارة والتي يتم الإستفادة منها في صرف حوافز للمتميزين من العاملين بالوزارة، كما أكد على توفير التحفيز المادى المناسب للمتميزين من مندوبى الحجز الإدارى.



ولتفعيل عملية تحصيل مستحقات الوزارة، وجه سويلم، بتفعيل وحدة تحصيل مستحقات الوزارة ، وتعزيز وظيفة الحجز الإدارى من خلال التدريب التحويلى .



وأكد سويلم، على دورية عقد هذا الاجتماع بشكل شهري مع مندوبى الحجز الإدارى لمناقشة أي معوقات تواجه منظومة العمل وإجراءات تحصيل المستحقات .



