اليوم السابع
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الخميس، 23 نوفمبر 2023 07:10 م
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تعرف على تفاصيل مشروعات وزارة الرى لتطوير واحة سيوة

الخميس، 23 نوفمبر 2023 07:00 م
تعرف على تفاصيل مشروعات وزارة الرى لتطوير واحة سيوة وزارة الموارد المائية والري
كتبت أسماء نصار

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تواصل وزارة الموارد المائية والري ممثلة فى قطاع المياه الجوفية أعمال تطوير واحة سيوة بالتنسيق التام مع أهالي الواحة لإستعادة الواحة لتوازنها البيئي ، وتحقيق التوازن بين معدلات سحب المياه وتحقيق المناسيب الآمنة لبرك الصرف الزراعى بالواحة ، وبدء إسترداد الواحة لعافيتها بعد تحسن حالة الأراضي الزراعية التى تدهورت خلال السنوات الماضية .

وفى التقرير التالى نتعرف على تفاصيل ما تم تنفيذه:

‏‎1- أعمال التطوير من شأنها إستعادة الواحة لتوازنها البيئي وإسترداد عافيتها وتحسن حالة الأراضي الزراعية 
 
‏2‎- الإعداد لعمل منظومة مراقبة لحظية لمناسيب البرك والمصارف الرئيسية والنقاط الساخنة بالواحة وربطها بالتليمتري.
 
‏3‎- الإنتهاء من تصميمات محطة رفع لنقل جزء من مياه بركة بهي الدين لمنحفض عين الجنبي والتجهيز للتنفيذ خلال الأشهر القليلة القادمة.
 
‏4‎- العمل في تدعيم جسر بركة بهي الدين بطول 5 للتعامل مع أي ارتفاع في منسوب المياه بالبركة نتيجة الرياح لحين تنفيذ محطة الرفع .
 
‏5‎- الإنتهاء من حفر قناة مفتوحة بطول 33.70 كيلومتر ، وإنشاء محطة رفع أنطفير لضخ مياه الصرف الزراعى من خلال قناة بطول 5.70 كيلومتر.
 
‏6‎- الإنتهاء من حفر 12 بئر عميق وغلق العديد من الآبار الجوفية التى كانت تسحب المياه الجوفية بشكل جائر.
 
‏7‎- تعلية وتدعيم 4 جسور حول بركة سيوه لتقليل أضرار إرتفاع مناسيب المياه خلال السنوات الماضية.






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