اليوم السابع
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على أنغام السمسمية..

وزير التعليم العالى يفتتح المبنى التكنولوجى المطور فى جامعة بورسعيد.. صور

السبت، 25 نوفمبر 2023 12:11 م
وزير التعليم العالى يفتتح المبنى التكنولوجى المطور فى جامعة بورسعيد.. صور وزير التعليم العالى يفتتح المبنى التكنولوجى المطور فى جامعة بورسعيد
بورسعيد - محمد عزام

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افتتح الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أيمن محمد ابراهيم، رئيس جامعة بورسعيد، اليوم السبت، المبنى التكنولوجي المطور المقام حديثا في جامعة بورسعيد بالمقر الرئيسي في بورفؤاد.
 
وتفقد وزير التعليم العالي والبحث العلمي أقسام المبنى الذي يتكون من 6 أدوار، ويضم معمل للاختبارات الإلكترونية به 2000 جهاز حاسب آلي، وقاعة كبار الزوار، وقاعات للمؤتمرات ومسرح وصالة للاستقبال، وجانب إداري، وأماكن لإقامة الزائرين.
 
وشاهد الوزير احتفالية لطلاب الجامعة داخل مسرح المبنى عقب افتتاحه، كما شهد فقرة فنية بمدخل المبنى قدمها طلاب الجامعة على أنغام السمسمية.
 
وكان وزير التعليم العالي افتتح 28 عيادة بمختلف التخصصات ضمن المرحلة الأولى لتشغيل مستشفى جامعة بورسعيد الجديد، والتي تجاوزت تكلفتها مليار جنيه، كما افتتح مركز التمييز بكلية الهندسة.
 
 
المبنى التكنولوجى المطور فى جامعة بورسعيد
المبنى التكنولوجى المطور فى جامعة بورسعيد

انغام السمسمية
انغام السمسمية

جانب من الافتتاح
جانب من الافتتاح

وزير التعليم العالى يفتتح المبنى التكنولوجى المطور فى جامعة بورسعيد
وزير التعليم العالى يفتتح المبنى التكنولوجى المطور فى جامعة بورسعيد

 







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