وزير التعليم العالي يفتتح مركز التميز لتحلية المياه بهندسة جامعة بورسعيد.. صور

افتتح دكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أيمن محمد ابراهيم، رئيس جامعة بورسعيد، اليوم السيت، مركز التميز في تكنولوجيا تحلية المياه بالأغشية للاختبار والتوصيف بكلية الهندسة جامعة بورسعيد.

وتفقد الوزير أقسام المركز تنقية المياه واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة في تشغيل الوحدات المستخدمة في العمليات المختلفة وذلك عن طريق تقديم اختبارات واستشارات في مجال معالجة المياه بالأغشية وفقا للمعايير الدولية.

وكان وزير التعليم العالي افتتح 28 عيادة بمختلف التخصصات ضمن المرحلة الأولى لتشغيل مستشفى جامعة بورسعيد الجديد، والتي تجاوزت تكلفتها مليار جنيه، وبلغ إجمالي المساحة الكلية للمشروع 36 ألف متر مربع، وإجمالي المساحة الإنشائية 13 ألف و500 متر مربع، والمستشفى تتكون من 3 مباني متصلة بارتفاع 5 أدوار بالإضافة إلى 3 مباني خدمات و"رامب" للإسعاف، وتبلغ سعتها 540 سرير تشمل: 427 سرير اقامة، و113 عزل وإفاقة وعناية مركزه وطوارئ.