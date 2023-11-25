وزيرة إسبانية سابقة: إسرائيل تنتهك حقوق فلسطين منذ عقود ولنتحرك لقطع العلاقات ومعاقبتها

كتب محمد تهامى زكى

أكدت إيرين مونتيرو، وزيرة المساواة السابقة في الحكومة الإسبانية، أن إسرائيل تنتهك حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني منذ عقود في مواجهة صمت الكثيرين، مطالبة حكومة بلادها بقطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل وفرض العقوبات الاقتصادية عليها ومحاكمتها في المحكمة الجنائية الدولية.

وكتبت إيرين، عبر حسابها على منصة X: "إن إسرائيل تنتهك حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني منذ عقود في مواجهة صمت الكثيرين، الآن يرون أنهم يتمتعون بالقدرة على الاستمرار في فرض الصمت"، مضيفة: "لنتحرك الآن.. قطع العلاقات الدبلوماسية وفرض العقوبات الاقتصادية، ومحاكمتها في المحكمة الجنائية الدولية".





وكانت بلدية برشلونة الإسبانية، أعلنت أمس، الجمعة، قطع كل العلاقات مع إسرائيل حتى ضمان حقوق الشعب الفلسطينى، بعدما استدعى الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة، سفيري إسبانيا وبلجيكا احتجاجا على تصريحات داعمة للفلسطينيين، وفقا لـ القاهرة الإخبارية.

وكان رئيس وزراء إسبانيا "بيدور سانشيز" أكد أنه أصبح من الضروري وقف إطلاق النار في غزة ومعالجة الأزمة الإنسانية، لافتًا إلى أنه يجب حل الدولتين وعلى أوروبا أن تدعم ذلك، مشددا: "يجب على إسرائيل اتباع نهج شامل لمعالجة الأزمة في قطاع غزة والضفة الغربية".

كما طالب رئيس وزراء بلجيكا "أكسندر دي كرو" بإطلاق سراح جميع المحتجزين في قطاع غزة، كما دعا إسرائيل لاحترام القانون الإنساني الدولي. وأشار إلى أن الهدنة الإنسانية المؤقتة في القطاع حل جيد ولكننا نسعى إلى وقف نهائى.